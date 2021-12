Úgy vélte, „képesek vagyunk rá, Magyarország képes erre. Tíz év alatt eljuthatunk, és el is fogunk ide jutni”. Ezért döntöttek a valaha volt legnagyobb vidékfejlesztési program elindításáról 8 ezer milliárd forint értékben, a valaha volt legnagyobb összeget, 2700 milliárd forintot fordítanak az egyetemek fejlesztésére, és a magyar védelmi ipar csak most indul be. Újraépítik a vasúti járműgyártást, megépítik a V4 fővárosait összekötő gyorsvasutat, visszavásárolják és fejlesztik a nemzeti repteret, megépítik Paks 2-t, és 2030-ig az elektromos áram 90 százalékát karbonmentesen állítják elő – sorolta.