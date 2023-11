Majdnem telt ház az Üllői úton

A Fradi stadionjában szinte telt ház előtt zöld-fehérben kezdte a mérkőzést a hazai csapat, a vendégek sötét szerelésben léptek pályára. Belgiumból is sokan, több mint ezren kísérték el a Genket. Az első percek tehát a már megszokott kiváló hangulatban teltek!

Az első hazai helyzetet a kilencedik percben Marquinhos lövése jelentette, melyet alapvonalon túlra mentett a belgák kapusa, és a szöglet sem volt veszélytelen!

A Fiorentina közben megszerezte a vezetést a Cukaricki ellen, amelyet az előző körben hat góllal ütött ki. Az első negyed órában inkább a Ferencváros dominált, a Genk óvatosabban kezdett.

A Ferencváros szurkolói a 150 éves Budapest előtt tisztelegtek koreográfiájukkal a Genk elleni EKL mérkőzésen

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

A 20. percben úgy tűnt, Traore ellen a büntetőterületen belül szabálytalankodtak. Az ellentámadásból a Genk iramodott meg, a korábbi ferencvárosi Paintsil ment el szépen, be is tudta adni a labdát, ahol a belgák játékosa is tizenegyes gyanús körülmények között esett el, azonban végül kirúgást ítélt a játékvezetői testület.

A korábbi Fradi játékos a legveszélyesebb vendégfutballista egyértelműen.

A 32. percben a földön maradó, valószínűleg fejsérülést szenvedő Heynen nem tudja folytatni a játékot, a csapatkapitány helyére Galarza érkezik. Marquinhos két veszélyes lövéséből is szögletet harcol ki a Ferencváros, amelynek a félidőben eddig több nagy helyzete volt, mint a riválisának. Az első félidő végén három perc volt a hosszabbítás, ebben az időszakban a Genk nyomott, több szögletet is elvégezhetett a vendégcsapat, de gólt nekik sem sikerült szerezniük. Úgy tűnik, ez a párosítás nem a sok találatról szól.