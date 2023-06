Nadal makacs sérülése miatt címvédőként kihagyta a jelenleg is zajló Roland Garrost, melyet csúcstartóként 14-szer nyert meg. A korábbi világelső, aki január óta nem lépett pályára, két hete jelentette be, hogy nem indul a párizsi tornán, egyúttal azt is jelezte, 2024 lehet pályafutása utolsó éve.