A görög Szaloniki városában található stadion környékén rengeteg ember gyűlt össze február elején, hogy megemlékezzenek a 19 éves Alkisz Kampanoszról. A fiú PAOK-szurkolók brutális támadásának áldozata lett, és a helyszínen belehalt a sérüléseibe - írja az Origo.

Az egyetemista Alkisz február 1-én a barátaival ment szórakozni. A társaságot egy férfiakból álló csoport kezdte követni,

és azt kérdezgették a fiúktól, hogy melyik focicsapatnak szurkolnak.

Amikor azt válaszolták, hogy a PAOK városi riválisának, az Arisznak szurkolnak, a férfiak botokkal és késekkel támadtak neki a fiataloknak.

Az eset csak pár méterre történt az Arisz hazai pályájának számító Kleanthisz-Vikelidis Stadiontól. Két fiatalt kórházba kellett szállítani az incidens után, de Alkisz sérülései voltak a legsúlyosabbak.

A fiút nagyon megverték, és többször lábon szúrták mielőtt elvérzett. A stadion szomszédságában lakó emberek állítólag még hallották kiáltozni a kétségbeesett fiút: "Ne üssetek meg többször!"

A görög bajnokság klubjai mezeket és virágokat helyeztek el a tragédia helyszínén, és a "Pote xana" (Soha többet!) mondatot kiáltozták.

"Életem végéig fájdalmak között fogok szenvedni. Hogy fordulhat elő ez egy focimeccs miatt?" – nyilatkozta Alkisz apja, Arisztidész a The Athletic-nek. Az apa szerint Alkisz soha nem volt a legkeményebb szurkolói mag tagja, és a fia ok nélküli halálával végződő tragédia még nem is egy meccsnapon történt. Sokan félnek Görögországban attól, hogy hasonló esetek fognak történni a focimeccsek előtt és után.





Az egyik apa például megtiltotta a fiának, hogy nyilvánosan Arisz-mezt viseljen. Egy tinédzser lány félt megmondani a nevét az újságíróknak, mivel ismerte a meggyilkolt fiút az egyetemi órákról. "Bár ok nélkül veszítetted el az életed Alkisz, a halálod mégis segíteni fog abban, hogy a foci körül dúló értelmetlen harcoknak véget vessünk"– írta le levelében a lány, miközben virágokat tett az emlékhelyre.

Görögországban az utóbbi években megnőtt a futballmeccsekhez köthető bűncselekmények száma, és a szurkolók fanatizmusa gyakran torkollt erőszakos cselekedetekbe.

A szurkolói klubok régóta fejtörést okoznak a görög hatóságoknak. A meccsnapokon országszerte több elvakult drukker gyűlik össze lepusztult épületekben. Falfestések és graffitik utalnak arra, hogy mely szurkolói csoport bázisáról van szó. Az Alkisz meggyilkolásával gyanúsított személyek kapcsolatban álltak különböző PAOK-szurkolói klubokkal. A rendőrség razziákat tartott ezeken a helyeken, és késeket, baltákat, botokat, kalapácsokat, különböző szúró-vágó fegyvereket találtak.

Az ilyen klubokat be is zárhatják a hatóságok, ha úgy ítélik meg, hogy erőszakos cselekményekre buzdítják a szurkolókat. A drukkerek nagy része szerint nem minden szurkolói klub rossz: szerintük lehet szenvedéllyel buzdítani a csapatokat anélkül is, hogy komoly balhékat csinálnának.

A PAOK szurkolói nem csak a „keményebb oldalukról" híresek: ruhákat és élelmiszert adományoznak hajléktalanoknak és hátrányos helyzetűeknek.



"Vállaljuk a felelősség egy részét a történtekért. A csapataink iránt érzett szenvedély köt minket össze. A mindennapok problémáival mi ugyanúgy küzdünk, mint bárki más, és szerintünk sem hasonlítható össze egy klub focimezének szeretete az emberi élet értékének tiszteletével. Úgy gondoljuk, hogy a csapatok szurkolóinak el kell fogadnia a radikális változásokat, hogy soha többet ne történhessen meg hasonló tragédia Görögországban" – olvasható a PAOK szurkolói klub közösségi oldalán.

A szaloniki székhelyű klub azt javasolta, hogy rendezzenek barátságos meccset a PAOK és az Arisz között az elhunyt fiú emlékére.

"A szurkolói erőszak minden formáját kategorikusan elítéljük. Ez a tragédia fekete foltot hagy a városunk becsületén. Az ilyen bűncselekmények nem szennyezheti be a sportágat, és nem riaszthatják el a sportszerető embereket a meccsektől" - nyilatkozta Szaloniki polgármestere, Konsztantyinosz Zervasz.

