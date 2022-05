Egy új kutatás szerint a Mars végét az fogja jelenteni, amikor saját holdja, a Phobos összeütközik vele – írja az Origo a Futurism tudományos portálra hivatkozva.

A Perseverance marsjáró készített az elmúlt hetekben egy felvételt, amelyen a Mars krumplialakú holdja, a Phobos elhalad a Nap előtt, ezzel részleges napfogyatkozást idézve elő. A tudósok a jelenséget tanulmányozva alaposabban megismerték a hold pályáját, és azt, miként húzza az égitestet a gravitáció a vörös bolygó felé.

Az elemzések alapján a NASA kutatói úgy vélik, a Phobos halálra van ítélve.

„Egyre közelebb kerül a Mars felszínéhez, és több tízmillió év múlva be is csapódik majd a bolygóba. Az elmúlt két évtizedben a marsi napfogyatkozások vizsgálata segített jobban megérteni, miként is megy végbe e lassú halálspirál”

– írták az amerikai űrügynökség kutatói.

A jó hír az, hogy a Phobos elkerülhetetlen pusztulása nem következik be egyhamar, ami azt jelenti, hogy az emberes Mars-expedíciót nem fogja befolyásolni az égitest haláltánca. A Perseverance jelenleg asztrobiológiai kutatásokat folytat, és az élet múltbéli nyomait keresi a vörös bolygón, eközben pedig megágyaz a jövőbeni Marsra szállásnak.

A Marsnak egyébként két kis holdja van, a Phobos és a Deimos, amelyek viszonylag közel keringenek hozzá. Mindkettő szabálytalan formájú, átmérőjük kevesebb mint 30 kilométer. A nagyobbik, a Phobos mindössze hatezer kilométeres távolságban kering a Mars körül, és enyhén spirál alakú pályáján folyamatosan közelít hozzá. Összehasonlításképpen: a Föld Holdjának átmérője 3500 kilométeres, és 400 ezer kilométer távolságban kering a bolygó körül - írja a Bors.