Mutatjuk a szuper-, vér- és farkasholdat, ami egyszerre volt látható Hegyeshalomban - újabb fotók

Korábban

A Futura planetáriumának előadója, Vass József mutatja a különleges égi jelenséget.

Igazán kivételes jelenség szemtanúi lehetünk január 20-ról 21-re virradó éjjel. Egyszerre érkezik szuperhold, vérhold és farkashold is. A mosonmagyaróvári Futura Élményközpont Planetáriumának előadóját, Vass Józsefet kérdeztük arról, hogy mire számítsunk.Vass József, a Futura planetárimának munkatársa elmondta: az idei első telihold a szokásosnál nagyobbnak látszik majd és vöröses színe lesz.A szakember szerint ritka jelenség lesz látható az égen január 20-ról 21-re virradóra. Egyszerre lesz látható szuperhold, farkashold, vérhold az égen.– Utóbbiból ez lesz az utolsó, amit 2021 májusáig megfigyelhetünk. Tudni kell, hogy ez egy viszonylag ritka jelenség, ami több tényező együttállásából ered. A Hold a szokásosnál valamivel nagyobbnak tűnik majd, mert a pályájának Földhöz közeli szakaszánál lesz. Ezt hívják földközeli teleholdnak vagy szuperholdnak. A Hold tizennégy százalékkal nagyobbnak látszik a földtávolban bekövetkező teliholdénál és harmadával több fény jut el így hozzánk – tette hozzá még a szakember.Sőt, mindez a teljes holdfogyatkozással esik egybe. Azaz a Föld a Hold és a Nap között halad el. Bolygónk ezzel beárnyékolja majd a Holdat. Szuperhold idején a Föld árnyéka nem fekete lesz a Holdon, hanem vöröses, mert a Nap fénye a Föld légkörén átszűrődve, annak molekuláiról verődik majd vissza. Így a Holdra vetülő árnyéknak a naplementékre emlékeztető vöröses színe lesz. A vérhold, vörös Hold (angolul Blood Moon) jelenség holdfogyatkozáskor lép fel – magyarázta a szakember. Majd hozzátette: az év első hónapjában látható teliholdat pedig farkasholdnak is szokás nevezni.– Telehold lesz és a körülbelül félévente előforduló kedvező Nap–Föld–Hold elhelyezkedés miatt holdfogyatkozás. Magyarországról nézve a Hold a fogyatkozás közben, hajnalban egyébként lenyugszik majd – tudtuk meg Vass Józseftől és a Kisalföldnek azt is elárulta, hogy ez a különleges teljes holdfogyatkozás, amely Magyarországról a hajnali órákban látható az égbolt nyugati részén, a horizonthoz közel esik. A Hold 5 óra 41 perckor kezd vörösessé válni és 6 óra 12 perckor lesz teljes a látvány, ekkor vöröses-narancssárga színe lesz. És 6 óra 43 perctől pedig már azért halványulni fog.Bár a jelenséget csak Nagy-Britanniából, Izlandról és Grönlandról, illetve Amerikából lehet teljes egészében követni, azért mi is szép látványra készülhetünk – mondta Molnár Péter, a Magyar Csillagászati Egyesület tagja.