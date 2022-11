A kónyi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület két évvel ezelőtt a Magyar Falu Program pályázatán hatmillió forintot nyert azzal, hogy az összegből a szervezet otthont teremt magának. Rövidesen meg is vásároltak egy régi parasztházat a falu központjában és az épület felújítását, átalakítását is megkezdték.

Az egyesület egy klasszikus közösségi házat alakít ki a tervek szerint. Újabb sikeres pályázatokkal a rekonstrukciós munkákra is kaptak több millió forintot. Természetesen az egyesület tagsága, családtagjaik, illetve a hagyományőrzők támogatói is sokat segítenek és társadalmi munkában teszik a dolgukat. Elképzeléseik szerint a ház hátsó részén, az egykori gazdasági épületekben, illetve a pajta helyén egy rendezvény- és próbaterem kap helyet. Később az első, lakórészt is átalakítják.

Lesz vendégszoba, iroda, ahol a kisebb összejöveteleiket, megbeszéléseiket megtarthatják. A munka a napokban is folytatódott, a terepet rendezte az egyesület.