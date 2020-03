Koronavírus – Elmarad az áprilisi makettkiállítás Mosonmagyaróváron

Lesz március 15-ei ünnepség Mosonmagyaróváron, de a nyugdíjasegyetem, a makettkiállítás elmarad.

Megtartják a mosonmagyaróvári március 15-ei szabadtéri ünnepséget, viszont nem lesznek hozzá kísérőprogramok és a koszorúzást is egyszerűsítik.

Az már most biztos: elmarad az április közepére tervezett makettkiállítás és a jövő heti nyugdíjasegyetem is – jelentette be Fehérné Dr. Bodó Mariann jegyzővel hétfő délután a Városházán tartott sajtótájékoztatón Árvay István mosonmagyaróvári polgármester, aki a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében tett megelőző önkormányzati intézkedéseket részletezte.

Eseti támogatásokról is döntöttek. A háziorvosokat, házi gyermekorvosokat és házi fogorvosokat 50 ezer forinttal támogatják fertőtlenítőszerek vásárlásában.