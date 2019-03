Megdobálta a barlangot a székelyföldi medvetámadás áldozata

A rendőrségi vizsgálat szerint a pénteki székelyföldi halálos medvetámadás azt követően történt, hogy az áldozat maga ment a nagyvad barlangjához és megdobálta a barlangot.



A rendőrségi vizsgálat eredményeiről Incze Miklós a Hargita megyei rendőrség szóvivője számolt be az MTI-nek. Elmondta: a rendőrség - a törvényben előírt feladatait végezve - hivatalból indított vizsgálatot gondatlanságból elkövetett emberölés miatt. A székelykeresztúri rendőrök által végzett helyszíni vizsgálat kiderítette, hogy az áldozat két falubéli társával ment ki az erdőbe, Kőrispataktól mintegy másfél kilométerre, ahol megközelítették a medve vélt barlangját. Az áldozat előbb fadarabokkal megdobálta a barlangot, majd elindult a barlang felé.



A szóvivő nem kívánt magyarázatba bocsátkozni, hogy a dobásokkal azt próbálta-e ellenőrizni, hogy a medve a barlangban van-e. Arra a felvetésre sem kívánt reagálni, hogy az áldozat maga idézte elő a vadállat támadását. Kijelentette: a rendőrség csupán a tényeket rögzíti, és átadja a dossziét az ügyészségnek, amely levonja majd a következtetéseket.



A rendőrségi helyszínelés megállapításait Fazakas Attila, a székelykeresztúri Hubertus Vadásztársaság vezetője is megerősítette az Agerpres hírügynökségnek. A vadásztársasági vezető hozzátette: az áldozat többször is hajtóként vett részt vadászatokon, és a hajtások során szerzett tapasztalatából merített bátorságot ahhoz, hogy a medve barlangjához közeledjen.



Fazakas Attila elmondta: a medvét felügyelet alatt tartják. Az állat a támadás óta agresszívvé vált, és a környéket figyelő vadászokra is rátámadt. Ezért kérvényezték a Környezetvédelmi Minisztériumtól a medve kilövését, a bocsainak pedig az elszállítását a balánbányai központba, ahol az árván maradt bocsokat nevelik.



Mihai Dragan, a Környezetvédelmi Minisztérium sajtóosztályának a vezetője az MTI-nek elmondta: a minisztériumhoz még nem érkezett kérés a veszélyes medve kilövésére. Hozzátette: a vadásztársaságnak először a Hargita megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez kell fordulnia. A minisztérium a megyei ügynökség véleményezése alapján hagyja jóvá vagy utasítja el a kérést. Mihai Dragan szerint a minisztériumi mérlegelésnél nem játszik szerepet az, hogy az áldozat váltotta-e ki a medve támadását vagy sem; azt vizsgálják, hogy veszélyt jelent-e az állat a környezetére.



