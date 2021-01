Biztos kezdet – a Vöröskereszt új szolgáltatást indított Farádon és Rábacsécsényben

Látogatásunkkor öt anyuka és kisbabája volt a farádi közösségi házban berendezett Biztos Kezdet Gyerekház vendége.

– Élményeket, társaságot, barátságot kapunk a csoportban – mondta kérdésünkre Kránitz Brigitta. – A gyerekeknek is jót tesz, hogy kortársak között vannak, együtt játszhatnak, szabályokat tanulhatnak – mondta. – Nekünk, anyukáknak is fontos, hogy közösségbe járhatunk, beszélgethetünk, megoszthatjuk egymással a tapasztalatokat – folytatta Kránitz Brigitta. Hetente kétszer, háromszor is eljövünk, jól érezzük itt magunkat.

– Farádra még Rábatamásiból is elbuszoznak az anyukák, annyira megkedvelték a szolgáltatást, és Rábacsécsény is hamar népszerű lett – tette hozzá Kun Szilvia, a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetének igazgatója. – Győrszemerével szeretnénk bővíteni idővel a hálózatot, amely már rendelkezik működési engedéllyel.

A Csornai és a Téti járásban nyílt Biztos Kezdet Gyerekházak az elsők a megyében, országosan több mint száz segíti a három év alatti gyerekek korai fejlesztését. Az esélyegyenlőségi program elsődleges célja a társadalmi felzárkózás elősegítése a hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődését támogató, a szülői kompetenciákat erősítő ingyenes programokkal, szolgáltatásokkal.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság pályázatán sikerrel szereplő megyei Vöröskereszt december 14-én nyitotta meg a gyerekházakat.

– Az előkészítés 2018-ban kezdődött el – folytatta Kun Szilvia. – A polgármesterek mindenütt segítőkészen és örömmel fogadták a kezdeményezést. Két szakember, egy vezető és egy gondozó várja a családokat mindkét helyszínen játékokkal, eszközökkel felszerelt, berendezett foglalkoztató helyiségekkel, amelyekhez konyha és mosóhelyiség is tartozik. Együttműködünk többek között a védőnői szolgálattal, a családsegítőkkel. Bár a hivatalos átadást a járvány miatt elhalasztottuk, az érdeklődés már az első hetekben felülmúlta a várakozásainkat. Pillanatok alatt benépesültek a házak és valóságos közösségi térré formálódtak.

A házak reggel nyolc órától délig kínálnak elfoglaltságot, beiktatva a tízórait. A gyerekek anyukával, apukával vagy nagyszülővel is érkezhetnek. A szülők igény szerint szakemberek segítségét is igénybe vehetik. Rendelkezésükre áll internet, telefon, varrási, mosási lehetőség és konyha is.

Napirend

Hétfő: bababeszédnap mondókával, ringatóval, mesével, bábbal a nyelv- és beszédkészség fejlesztéséért.

Kedd: alkotónap gyurmázással, rajzolással, festéssel az önkifejezés, a finommotorika fejlesztéséért.

Szerda: mozgásfejlesztő nap.

Csütörtök: háztartási nap, sütés, főzés.

Péntek: zenei nap közös énekléssel, dallal.

Elérhetőségek

A Biztos Kezdet Gyerekház Farádon, a Győri út 70–1. szám alatt található, Rábacsécsényben pedig a Deák tér 6. szám alatt. Érdeklődni a 70/933-8400-ás számon lehet.