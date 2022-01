Hercegnői tartás és szépség, fogalmazhatnánk egy virágzása teljében pompázó, a nevében is dallamosan csengő amarilliszről. A növény életritmusát követve a gondozásában, és a számára oly fontos pihenési időszak biztosításával évről-évre az otthonunkban is gyönyörködhetünk a hideg téli hónapokban a tavaszt idéző, előkelő megjelenésében.

Az amarilliszt akár virágzó formában, akár hagymás változatban is megvásárolhatjuk a virágboltokban vagy kertészeti árudákban. Színekben is széles a kínálat, piros, fehér, narancsos, rózsaszín vagy akár csíkos változatát is választhatjuk. Ujhelyy Károly hobbikertész, a Kertszövetség országos elnökségének tagja azt tanácsolja, hogy kövessük a növény életritmusát, ugyanis pihenési időszakot kell hagynunk neki, hogy nagyméretű, egy anyanövényen akár két száron négy-öt virága is előkelően pompázhasson.

Az ültetéshez jó hagyma kell

Mindig laza virágföldbe ültessük a hagymákat, akár keverhetünk is hozzá kevés tőzeget vagy homokot. Ügyeljünk arra, hogy az elültetett hagyma felső egyharmada a földfelszín felett legyen. Tudni kell azt is, hogy a virágunk meglehetősen nagyra növekszik, ezért nagyobb méretű cserepet válasszunk, mert könnyen felborulhat a végleges nagyságát elért amarillisz. A hagyma ne érjen a cseréphez - mondja Ujhelyy Károly és hozzátette azt is, hogy csak nehéz és kemény hagymákat vásároljunk, ugyanis minél nagyobb a gumó, annál több virágra számíthatunk. Lehetőleg évente új földbe (B típusú) ültessük.

Programozott virágzás

Az amarillisz tulajdonképpen programozható dísznövény. Az újbóli virágoztatáshoz egy pihenő időszakra van szüksége, amely nyolc-tíz hét. Ennek ismeretében időzíthetjük a virágzás idejét is. Decemberi, januári virágoztatáshoz már augusztus végén be kell szüntetni az öntözést. Miután a levelek megbarnultak, vágjuk le azokat, a hagymát emeljük ki a földből, mossuk le, a gyökereket pedig kissé vágjuk vissza. Ezt követően az oldalára fektetett hagymát hagyjuk pihenni egy hűvös, száraz, sötét helyen. Ha biztos virágzásra vágyunk, a pihentetés minimális időtartama nyolc hét. Egy másik megoldás, ha októberben megvesszük a virághagymát, amely már készen áll arra, hogy helyes gondozást követően megörvendeztessen minket a virágjaival.

A virágzásig sok idő kell

A szeptemberben kezdődő nyugalmi periódus mintegy két hónapig tart, ezután jelzi a növény, hogy élni szeretne. Ekkor kerüljön ismét cserépbe a hagyma. Az ültetés előtt néhány órával áztassuk a hagymát kézmeleg vízbe. A földet csak egyszer öntözzük meg, és a cserepet tegyük meleg, sötét helyre (pl. szekrény tetejére), vagy tegyünk a hagymára egy papírsüveget. A bimbó körülbelül két-három hónap alatt fejlődik ki. Amikor a hagyma élettevékenysége megindul, csúcsán szép lassan megjelennek a fűzöld levelek. Ilyenkor a növénynek a jó talajon kívül melegre (22-25 °C) van szüksége. Ezután növekedni kezd a virágszár, de amíg rajta a bimbó nem jelenik meg, ne öntözzük a növényt, különben a bimbó „ülve marad”, és virág helyett többnyire a levelek fejlődnek. A bimbó három-négy centiméteres állapotában könnyen felismerhető, ekkor már leginkább fényre van szüksége az amarillisznek, ezért a legjobb, ha napfényes helyre kerül. Amikor a bimbó eléri az öt-hat centiméter nagyságot, időnként forgassuk meg a cserepet, hogy a szár egyenes maradjon később. Ha a virágszár elérte a tíz centimétert, elkezdhetjük az öntözést és a tápoldatozást. A virágzást késleltethetjük, ha esténként a növényt hűvös, de fagymentes helyre visszük.

Mi legyen az elvirágzott növénnyel?

Elvirágzás után vágjuk le a virágfejet, de a szárát hagyjuk meg, mert így minden tápanyag visszahúzódik a hagymába. A virágszárat csak akkor vágjuk le, ha az már teljesen elszáradt. Át is ültethetjük elvirágzás után friss virágföldbe és május végén, a fagyok elmúltával kitehetjük a kertbe, balkonra félárnyékos helyre, ahol szeptemberig nevelhetjük a szabadban tovább. A kertbe is kiültethetjük, tápdús és legfeljebb közepesen kötött kerti földbe kerüljön, de cserepesen is a földbe süllyeszthető. A kiszáradást meggátló öntözést és a tápoldatozást július közepéig folytassuk. Szeptembertől földje végül teljesen száraz legyen, és a teljes visszahúzódás után a hagyma kiemelhető a földből. A nyugalmi periódus kezdetét veszi, és két hónapig tart. A nyugalomban tartást követően október végétől ismét becserepezhetjük a hagymát, hogy december közepén vagy január elején kezdjen el újra bimbót hajtani.

Rengeteg faj és hibrid változat

A görög mitológiában egy pásztorlányka viselte ezt a dallamos csengésű nevet, a görög eredetű név jelentése: fényes. A mára közkedveltté vált, az amarillisz félék családjába tartozó mutatós virágú növény egyik nemzetsége a dél-afrikai eredetű Amaryllis, másik a Dél-Amerika trópusi és szubtrópusi szavannás vidékeiről származó Hippeastrum. A két növény igencsak hasonlít egymáshoz, és a köznyelv mindkettőt amarillisz néven emlegeti. Először 1828-ban egy növénygyűjtő körúton járó lipcsei orvos írta le, aki Chilében találkozott ezzel a pompás virágú növénnyel. Ma már mintegy 70-75 faj, és több, mint 600 hibrid és kertészeti változat ismert szerte a világon.

Ha nem virágzik

Az amarillisz virágzásának elmaradását több mindenre is visszavezethetjük. Például, ha a pihenési időszakban túl sok víz éri a hagymát, ebben az esetben csak leveleket fog növeszteni. Oka lehet még, hogy túl sok fény éri a hagymát, éppen ezért érdemes letakarni a cserepét, amíg a virág csúcsa meg nem jelenik.

Szaporítás fiókhagymákról

Az amarilliszt a fiókhagymák leválasztásával tudjuk szaporítani, amelyeket öt-hat centiméter nagyságnál vegyük le a főhagymáról, és külön cserépbe ültetve neveljük tovább. Sajnos ezek a sarjhagymák csak három-négy év múlva fognak virágot hozni, addig sok-sok törődésre és szeretetre van szükségük.