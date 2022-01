A kifejlett bimbós kel - vagy, ahogy még nevezik, a kelbimbó - jól tűri a hideget, sőt a kemény téli fagyokat is. A növények közül egyszerre csak annyit kell felszedni, amennyinek a bimbóit a háziasszony felhasználja. A többi tő a helyén maradhat, és a termést folyamatosan takaríthatjuk be. A téli fagy még előnyös is, mert a bimbókban ennek hatására fokozódik a cukortartalom. – Egy tő 250-600 gramm bimbót terem, négyfőnyi család számára 10-15 tő biztosítja az évi bimbós kel termést. A kelbimbók beltartalmi értéke jelentős, sok A-, B1-, B- és C-vitamint tartalmaznak, emellett számottevő az emészthető rost- és fehérjetartalmuk is. Bővelkedik ásványi anyagokban (mangán, vas, foszfor, magnézium, kálium. Kiemelkedő a folsav, kálcium és magas omega3 zsírsavtartalma, igazi vitaminbombák a kis fejecskék, valamint a növény termésének értékét az is növeli, hogy kifejezetten téli szüretelést igénylő – mutatja be e „divatos” zöldség előnyeit Ujhelyy Károly hobbikertész, a Kertszövetség országos elnökségének tagja.

Egészséges és tápláló ételek

A bimbós kel legjobb eltartási módja a háztartási mélyhűtés. A szépen átválogatott kelbimbók torzsáját simára vágjuk, sós vízben néhány percig előfőzzük, és nejlonzacskóban lefagyasztjuk. A friss és a fagyasztott kelbimbóból egyaránt könnyen és gyorsan készíthetünk egészséges és tápláló ételeket leves, főzelék, köret, saláta és rakott formában is. Ha vásároljuk, mindig kemény, tömör, élénkzöld színű fejecskéket válasszunk, Tudni kell, hogy a friss kelbimbó szagtalan, az erős kellemetlen illat a régi szedésről tanúskodik. A hűtőszekrényben laza ruhába csomagolva egy hétig is eltartható. Felhasználása előtt tisztítsuk csak meg, áztassuk langyos vízbe, és távolítsuk el róla az elfonnyadt külső leveleket, ha vannak. Sokan az íze miatt nem kedvelik, de az ízét a megfelelő főzési idő nagyban befolyásolja. Egy tökéletesre főzött kelbimbó nem túl kemény és nem túl puha, a párolás a bimbók méretétől függően 10-12 percet vesz igénybe, ha kénes illatot érzünk, akkor már túl sokat főztük. Remek köret és saláták hozzávalójának is kiváló, ízletes magában is durvára vágott mogyoróval és szezámmaggal.

Forrás: Dreamstime

A hidegtűrő paszternák



Ujhelyy Károly termesztésre és fogyasztásra egyaránt ajánlja a paszternákot vagy más néven pasztinákot, amiből régebben jóval többet termesztettek, mint most. Akkor illóolaj-tartalma miatt gyógynövényként is számoltak vele. Napjainkban főleg főzelék-alapanyagként termesztik. Ugyanakkor érdemes azt is tudni róla, hogy jóval több beltartalmi értékekkel bír a többi gyökérzöldségnél. Említést érdemlő a különösen a magas fehérje- és ásványisó-tartalma, és nem elhanyagolható a benne található C-vitamin mennyisége sem. A sárgarépához hasonlóan a paszternák gyökerét levesnek, salátának, főzeléknek használják, de édeskés íze miatt bab-, húslevesek ízesítésére is kiváló zöldség. Tulajdonképpen mindenes gyökérzöldségnek is nevezik, mert helyettesítheti a sárgarépát, petrezselyemgyökeret és a zellert is, ráadásul ott is bőségesen terem, ahol a többi gyökérzöldség nem él meg. Igénytelen növény, minden talajon és hazánk minden táján termőképes. Mivel nem érzékeny az őszi fagyokra sem, a földből felszedéssel sem kell sietni, sőt, az enyhébb teleken akár a szabadban, a földben kitelelhet.

Forrás: Dreamstime

Friss saláta a téli kertből

Fél kilogramm paszternákból, amit ha szerencsénk van, még frissen szedhettünk a kertből is, egy-két póréhagymából és a konyhai fűszerkertből letépett petrezselyemzöldből finom és egészséges salátát készíthetünk. A megtisztított és felkarikázott paszternákot felöntjük vízzel, hogy félig ellepje. Hozzáöntünk két evőkanál olajat, sózzuk, borsozzuk, és puhára főzzük, levét elpárologtatjuk. Még melegen öntünk rá kevés borecetet, hozzáaprítjuk a hagymát, ha kihűlt, egy csokor petrezselyemzölddel hintjük meg a tetejét, majd hűtőbe rakjuk.