Nagyon nehéz negyven felett társkeresési céllal ismerkedni, de leginkább azért, mert az embernek először le kell győznie önmagát, hogy nyitni tudjon a világ felé – véli egy negyvenes évei elején járó férfi, akit inkognitója megőrzése miatt hívjunk most Zsoltnak. Ő azt mondja, neki ahhoz, hogy több éves szünet után újra randizni tudjon, először át kellett lendülnie az önmaga által húzott demarkációs vonalakon, a szokásain, azon, hogy berozsdásodott. Szerinte a sokak által használt internetes társkeresők nem működnek, annak mindig csalódás a vége, mert az ember mást vár, és a másik oldalon róla is mást képzelnek, mint ami a valóság. Az ő tuti tippje, hogy az embernek legyen egy olyan hobbija, amihez el kell járni otthonról. Aközben lehet ismerkedni, szóba elegyedni hölgyekkel is. Ráadásul a berozsdásodott negyveneseknek nem árt, ha új randipartnerükkel van egy közös szenvedélyük, amiben egyetértenek, amit tudnak együtt csinálni. A hobbi ráadásul egy abszolút biztonságos platform az ismerkedésre – hangsúlyozta. Zsolt egyébként néhány éve fut, ami bár magányos sportnak tűnik, mégis sok ismeretséget hozott számára.