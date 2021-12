Kövér Ádám, egy lakástextíliával foglalkozó üzlet vezetője hozzátette, ma már óriási a választék mind a fényáteresztő, mind a sötétítő vagy dekorfüggönyök területén. Nagyon jó fényáteresztő anyagok vannak, a gyártók törekednek arra is, hogy vasaláskönnytettek legyenek a függönyök, és az egyre nagyobb nyílászárókon minél jobban lehessen átlátni, elegáns tereket hozhassunk létre a fényesebb vagy mattabb anyagokkal. A minták egyre inkább háttérbe szorulnak, az egyszínű függönyök egyre kedveltebbek. De ha bármilyen színt választunk, legyünk tisztában azzal, hogy az további árnylatot ad a falnak, bútoroknak, ahogy fogalmaz, „beszínesíti a szobát”. A függönyök anyaga 90 százalékban műszál, de ha minél több természetes anyagot tartalmaz, annál kevésbé lesz mosható, abban az esetben a vegytisztítás ajánlott. A divatvilágból is vesznek át ötleteket a függönyök szövésére, mintájára, a sötétítőknél most nagyon menő a bársony, de az anyagában mintást is sokan kedvelik, a skandináv stílushoz pedig a környezetbarát natúr, zsákszövésű anyagok ajánlottak. A textíliák hangulatot adnak, és ez nagyon is igaz a függönyökre, hiszen nagy felületekről van szó, megtörik a nyílászárók hidegségét, melegítik a teret, ha úgy vesszük, felöltözetik az otthonunkat.

Fotóforrás: Kadam Design