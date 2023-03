Az egyik közösségi oldal ellopott kerékpárokat keresőket tömörítő csoportjában rengetek bejegyzés érkezett az elmúlt hónapban. A bringák többségét zárt tárolóból vagy lépcsőházból vitték el, volt olyan eset, ahol rögtön hármat is eltulajdonítottak. Kamerafelvétel csak néhány esetben készült a tolvajokról. Érdemes különösen körültekintőnek lenni, és még a tárolókban is lezárni a kerékpárokat, ezzel is nehezítve az elkövetők dolgát.