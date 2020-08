Női kézilabda – Edzőmeccsen győzött az MKC a Szombathely ellen

Magabiztos győzelmet aratott a két élvonalbeli együttes mosonmagyaróvári edzőmérkőzésen az MKC.

Július utolsó napján a szombathelyi Aréna Savaria csarnokban már találkozott egymással a két csapat egy felkészülési találkozón. Akkor mindössze egyetlen góllal, egy az utolsó másodpercekben megítélt büntetővel győzött az SZKKA. Ennél sokkal magabiztosabb győzelmet aratott most, a két élvonalbeli együttes mosonmagyaróvári edzőmérkőzésen az MKC.

Motherson-Mosonmagyaróvár – Szombathelyi KKA 31 – 24 (13 – 10)

2020 augusztus 12. szerda 16.00 óra – Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, edzőmérkőzés,

350 néző

Vezette: Felhő Ferenc – Öcsi Tamás.

Mosonmagyaróvár: Herczeg – Katona 5, Gyimesi, Kovács P. 3, Horváth B. 5, Szarková 8, Stranigg Zs. 1. Csere: Szemerey, Fritz (kapusok), Lancz 2, Tóth E 5 (1)., Kellermann, Hudák, Hajtai 2.

Edző: Gyurka János.

Szombathely: Tomasevic – Orbán 1, Agbaba M. 3, Szendrei 1, Gorilska 2 (1), Bandelier 3, Csire 3. Csere: Csapó K. (kapus), Mayer Sz. 3, Tóth A. 1, Horváth P. 5, Virág, Varga N. 2, Kozma, Bíró D., Franka.

Edző: Marosán György.

Hétméteresek: 1/1 illetve 2/1.

Kiállítások: 6 perc illetve 4 perc.

A július végén lejátszott találkozóhoz képest annyiban változott a vendégek kerete, hogy az irányító Pődör Rebeka fogműtét miatt hiányzott, a súlyos térdsérülést szenvedett Balog Judit kapus helyét, pedig a Siófokról érkező Csapó Kincső vette át. Az MKC gárdájából továbbra is hiányoztak a sérült négyek, azaz Domokost, Holesovát, Siriánt és Tilingert nem tudta pályára küldeni most sem Gyurka János vezetőedző.

Bandelier hatalmas bomba góljával indult a találkozó, de utána gyorsan fordított az MKC, amely a folytatásban végig meg is őrizte a két-három gólos előnyét az első félidőben.

Érezhető volt, hogy tisztelik egymást a csapatok, alaposan meg is szervezték a védekezésüket, így rendkívül kevés gólt hozott az első negyedóra. Tizenöt perc alatt mindössze kilenc találat született, így a gólszerszerzésben csak, a néhány perc alatt mesterhármasig jutó Katona Flórát lehetett dicsérni. A remek védéseket bemutató Herczeg Lilit és bravúrokkal érkező Szemerey Zsófit viszont feltétlenül ki kellett emelni, hiszen nekik komoly szerepük volt abban, hogy tíz gólon tudta tartani az MKC a vendégeket. Színvonalas, jó első harminc percet láttunk, amely a szurkolóknak is tetszett, mert huszonötödik percben, a nézőtéri létszám korlátozások ellenére is összeállt az MKC B közép a kapu mögötti lelátó részen.

Szemerey – Lancz, Hudák, Kellermann, Horváth B., Szarková, Hajtai csapat folytatta a játékot a szünet után, egy gyors Lancz Barbora szélső góllal. A női mezőnyben fizikailag verhetetlen szerb Bandelier ismét átlőtte a hatos falat, de öt perc után a gyorsabban kézilabdázó MKC elhúzott 17 – 12 arányban. Ebben a szakaszban, az egész mérkőzésen nagyon meggyőzően játszó Simona Szarková volt a vezér, aki ekkor már hét dobott gólnál járt. Kellemes meglepetés volt a Lancz Barbora jobbszélső játéka is, ahol védekezésben és támadásban is ügyeskedett a fiatal kézilabdázó.

Hét gólos előnnyel várta az MKC az utolsó negyedórát és ez az eredmény a játék képe alapján reálisnak volt mondható. Indított igaz egy hosszú hajrát az SZKKA és feljött négy gólra, de az MKC már van annyira markáns csapat, hogy hazai pályán ne engedjen ki a kezéből, egy már megnyert találkozót. A hajrában Herczeg Lili már Bandelier bombákat is hatástalanított és a közönség pedig élvezte a mérkőzésről-mérkőzésre dinamikusabb, pontosabb mosonmagyaróvári csapat játékát.

Gyurka János: – Érezhető, hogy lépegetünk előre, amit most elsősorban a támadásaink sebességében láttam. A szombathelyi találkozón problémát jelentő beálló körüli védekezést is jól oldottuk meg ma. Ezzel a két dologgal pedig meg is fogtuk egy kicsit a szombathelyi csapatot, kézben tartottuk a találkozót.

Marosán György: – A csúcsterhelésünk hetében járunk, így tulajdonképpen ilyen mérkőzésre számítottam. Volt néhány gyengébb teljesítmény a csapatunkban, de még így is hasznosabbnak tartom ezt a találkozót a legutolsó NEKA-SZISE elleni edzőmérkőzésen elért győzelmünket. Az MKC győzelme teljesen megérdemelt volt, mert a mosonmagyaróvári játékosok sokkal jobb tempóban kézilabdáztak ma az én csapatomnál.