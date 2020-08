NB II foci – Győzelemmel javítana az ETO a Kaposvár ellen – élő közvetítés 19 órától

A hétvégi rajtot követően ma újabb mérkőzésekkel folytatódik a Merkantil Bank Liga. Az ETO az élvonalat idéző ellenféllel játszik hazai pályán.

WKW ETO FC Győr–Kaposvári Rákóczi

ETO Park, 19 óra. V.: Szőts.

Az első fordulóban Ajkán vendégszerepelt az alaposan megfiatalított zöld-fehér együttes. A győriek erőtlen játékot mutattak, s többször is hibáztak a védelemben, így Tuifel Péter vezetőedző vereséggel debütált a kispadon.

A zöld-fehérek a mai találkozón a hazai pályán vereséggel rajtoló Kaposvár ellen javíthatnak.

„Nem úgy sikerült a rajtunk, ahogy terveztük – kezdi Tuifel Péter. – A hibáinkat igyekszünk kijavítani. Elsősorban masszívabbá kell tenni a védekezésünket és hatékonyabbá a támadójátékunkat ahhoz, hogy a Kaposvár ellen eredményesek legyünk. Megnéztük a Rákóczi első fordulóbeli meccsét a Nyíregyháza ellen. Ők is vereséggel kezdtek, akárcsak mi Nem játszottak rosszul, de büntetőt és helyzeteket is hibáztak. így a Nyíregyháza elvitte a három pontot. Nekünk hazai pályán mindenképpen nyerni kell ellenük és szerintem örülhetünk is majd a találkozó végén. Lesz változás az összeállításunkban, azért is, mert három meccset játszunk a héten, szombaton már Pécsett lépünk pályára.”