Félbeszakadt megyei focimeccs Ikrényben: 19 kapott gól és megritkult mindszentpusztai csapat

Hétvégén 19–0-ás állásnál ,mivel a vendégek létszáma a megengedett alá csökkent, a 70. percben félbeszakadt az Ikrény–Mindszentpuszta megyei III. osztályú bajnoki mérkőzés.

A mindszentpusztaiak már eleve kilencen kezdték a találkozót, így nem csoda az ebben az osztályban is meglepően nagy különbség. Az ikrényiek már az első játékrészben tizenkét gólt lőttek, majd a 70. percig még hét találatot szereztek. Különösen Bödő Gergely volt elemében, aki egymaga nyolcszor talált a kapuba, de Fazekas Bence is négy gólt szerzett.

Mivel kíváncsiak voltunk, hogy a mindszentpusztaiak miért csak kilencen álltak ki a mérkőzésre, megkerestük a klub elnökét, Mészáros Jánost.

„A csapatunkból munkahelyi elfoglaltság miatt hárman lemondták a meccset. Mivel mindenképp le akartuk játszani a bajnokit, kénytelenek voltunk így kilencen kiállni. Ráadásul az első félidőben megsérült az egyik mezőnyjátékosunk, aki aztán a kapuban folytatta. Később még ketten megsérültek, így sajnos nem lehetett befejezni a mérkőzést” – mondta a sportvezető, aki szerint igazából nem is a létszámmal akadnak gondok a településen.

„Van vagy húsz játékosunk, ám sajnos közülük többen is dolgoznak hétvégén. Van, aki gyárban, több műszakban, de van, aki pizzafutárként keresi a kenyerét, s nem tud a vasárnapi meccsekre eljönni.”

Ennek ellenére Mindszentpusztán, ahol egyébként a Bo­­zsik-programban több gyerek is futballozik, fel sem merült, hogy visszalépnének.

„Nem adjuk fel. Most is azon vagyok, hogy újabb játékosokat igazoljunk. Többen is megígérték, hogy jönnének, s bízom benne, hamarosan az első pontjainkat is megszerezhetjük. Akár már most hétvégén a Gyömöre ellen” – tette hozzá az elnök.

A Győr-Moson-Sopron megyei igazgatóság versenybizottsága a pályán elért eredményt hagyta jóvá.