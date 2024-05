"Csapatunk kitűzött célja, hogy megismertesse, népszerűsítse az autósport felé vezető út első mérföldkövének számító gokart sportot – kezdte Bálint Ádám az egyesület elnöke. – A minőségi fejlődéshez elengedhetetlen a több, mint ezer méteres Soproni Racing Aréna pályája, amely biztosítja a megfelelő körülményeket az edzésekhez, valamint a különböző megmérettetésekhez. Egyesületünknél kiemelten fontos, hogy időről időre szintet tudjunk lépni a gokartozás világában. A versenyzőink folyamatos képzése, fejlődése szükségessé teszi, hogy egy felépített szintről szintre történő előrehaladást biztosítsunk különböző kategóriákban annak bajnoki sorozataiban. Ezzel párhuzamosan megteremtettük azt a szervezeti hátteret, amely rendszeresen biztosította a tehetségek áramlását, versenyeztetését. Eredményességi listánk folyamatosan növekszik. Az amatőr versenyzőinknek kiváló terep a Magyar Amatőr Gokartbajnokság harmadik osztálya, ahol futamgyőzelmek és szezonvégi dobogós helyek jelentik egyesületünk eredményeit."

Az autóversenyzés teljes vertikumát a Kartsport világszinten igyekszik leképezni. Megtalálható a hosszú távú endurance versenyzés 12-24 órás megmérettetései csakúgy, mint a sprint jellegű versenyformátumok.

"Tavaly vettünk részt először három pilótával az Olaszországban minden évben megrendezett Amatőr Világversenyen. A mezőnyt az európai indulók mellett kanadai, ausztrál, brazil, kínai, dél afrikai csapatok versenyzői tették világversennyé. A pilótáink összteljesítményének köszönhetően egyesületünk a csapatok értékelésében az ötödik helyen végzett."

Az idei szezonra ennél is nagyobb ugrást sikerült elérni, hiszen a sprint formátumok mellett immár az endurance versenyzés világában is megjelent a soproni csapat.

"Elindultunk a szintén Olaszországban megtartott 24 órás Világversenyen, ahol messze a legfiatalabb átlagéletkorú csapattal a 23. helyen értünk célba egész napos hajsza végén. Állandó résztvevői vagyunk az osztrák bázisú Alpok Kupának, ahol két verseny után az amatőr kategóriában egy harmadik, egy második helyezést elérve egy 4 órás, valamint egy 12 órás megmérettetésen összesítésben jelenleg a harmadikak vagyunk a bajnokságban. Ugyanekkora jelentőségű lépés volt, hogy a Győri Széchenyi Egyetem, valamint a Willisits Team technikai támogatásával immár a versenygokart világában is színre lépett egyesületünk az MNASZ Magyar Kupa versenysorozatában. Versenyzőink az eddigi két futamból egyszer végeztek dobogós helyen és folyamatosan az élmezőny elején tartózkodunk. Egyesületünk folyamatosan együtt dolgozik a városi sportfelügyeleti csoporttal a sportág népszerűsítésén. A közelmúltban rendeztük a Racing Aréna pályán a soproni városi gokart bajnokságot, ahol megjelent és díjakat adott át Farkas Ciprián Sopron polgármestere. A városvezető elismerően szólt egyesületünk munkájáról, örömét fejezte ki, hogy sok fiatal tudja elsajátítani, illetve fejleszteni a gokart sportban a tudását. Minden évben, ahogy idén is a városi sportnapon veszünk részt, ahol nagy számú érdeklődés előtt mutathatjuk be csapatunkat" - tette hozzá Bálint Ádám.