Május 31., péntek:



M4 Sport

20.00: Labdarúgás, női Eb-selejtező, B-liga, Svájc-Magyarország, Biel



Duna World

18.00: Röplabda, női Ezüst Liga, Magyarország-Lettország



Eurosport 1

11.55: Tenisz, francia nyílt bajnokság, Roland Garros



Eurosport 2

10.30: Tenisz, francia nyílt bajnokság, Roland Garros

21.00: Golf, PGA Tour, Canadian Open 2. nap



Arena 4

9.00, 10.00 és 11.00: Motorsport, gyorsasági világbajnokság, Olasz Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, szabadedzések

13.15, 14.15 és 15.15: Motorsport, gyorsasági világbajnokság, Olasz Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, szabadedzések



Június 1., szombat:



M4 Sport

21.00: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, döntő, Borussia Dortmund-Real Madrid



M4 Sport+

21.10: Minifutball Európa-bajnokság, Magyarország-Lengyelország



Sport 1

15.00: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, négyes döntő, Budapest, elődöntő: Esbjerg-Győri Audi ETO KC

18.00: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, négyes döntő, Budapest, elődöntő: Metz-Bietigheim



Sport 2

1.00: Darts, US Masters, New York, 1. nap

14.00: Autósport, Ferrari Challenge, Balaton Park Circuit, Balatonfőkajár, 1. futam

19.00: Darts, US Masters, New York, 2. nap



Eurosport 1

11.55: Tenisz, francia nyílt bajnokság, Roland Garros



Eurosport 2

10.30: Tenisz, francia nyílt bajnokság, Roland Garros

21.00: Golf, PGA Tour, Canadian Open 3. nap



Arena 4

8.30: Motorsport, gyorsasági világbajnokság, Olasz Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, szabadedzések

10.45: Motorsport, gyorsasági világbajnokság, Olasz Nagydíj, MotoGP, időmérő edzés

12.15 és 16.00: Motorsport, gyorsasági világbajnokság, Olasz Nagydíj, MotoE, futam

12.45 és 13.45: Motorsport, gyorsasági világbajnokság, Olasz Nagydíj, Moto3 és Moto2 időmérő edzés

14.30: Motorsport, gyorsasági világbajnokság, Olasz Nagydíj, MotoGP, sprintfutam

19.30: Autósport, Egyesült Államok, NASCAR Truck Series, Toyota200, Madison

22.30: Autósport, Egyesült Államok, NASCAR XFinity Series



Match 4

18.15: Autósport, Egyesült Államok, IndyCar, Detroit, időmérő edzés

20.00: Amerikaifutball, UFL, alapszakasz: Birmingham Stallions-Michigan Panthers



Június 2., vasárnap:



M4 Sport

8.00: Tollaslabda, Singapore Open, Szingapúr

16.00: Labdarúgás, NB III-as osztályozó, Tatabánya-Békéscsaba

18.00: Atlétika, Gyémánt Liga, Stockholm

20.00: Minifutball Európa-bajnokság, Magyarország-Törökország



M4 Sport+

18.00: Röplabda, női Ezüst Liga, Magyarország-Finnország



Sport 1

2.30: Kosárlabda, NBA, rájátszás, Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves

15.00: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, négyes döntő, Budapest, bronzmérkőzés

18.00: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, négyes döntő, Budapest, döntő



Sport 2

1.00: Darts, US Masters, New York, 2. nap

14.00: Autósport, Ferrari Challenge, Balaton Park Circuit, Balatonfőkajár, 2. futam

17.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, pótolt mérkőzés, Atalanta-Fiorentina



Eurosport 1

10.30: Tenisz, francia nyílt bajnokság, Roland Garros



Eurosport 2

11.00: Tenisz, francia nyílt bajnokság, Roland Garros

21.00: Golf, PGA Tour, Canadian Open 4. nap



Arena 4

10.45: Motorsport, gyorsasági világbajnokság, Olasz Nagydíj, Moto3 futam

12.00: Motorsport, gyorsasági világbajnokság, Olasz Nagydíj, Moto2 futam

13.15: Motorsport, gyorsasági világbajnokság, Olasz Nagydíj, MotoGP futam

18.00: Autósport, Egyesült Államok, IndyCar, Detroit, futam

21.30: Autósport, Egyesült Államok, NASCAR Cup Series, Illinois



Match 4

20.00: Küzdősport, Hexagone MMA, Párizs