Azt mondja, szinte minden mérkőzésére emlékszik, ám statisztikát is vezet, így pontosan tudja, hogy vasárnap lesz az ezerötszázadik mérkőzése, amelyen játékvezetőként lép pályára Angyal Lajos, a mosonmagyaróvári régióban ismert, 39 éves futballbíró.

„Ahogy sokan, gyerekként én is futballista szerettem volna lenni, s egy tornaórán beállítottak a kapuba. Tetszett a dolog, aztán le is igazoltak a lébényi serdülőbe, majd a Lébény II-be. A harmadik komolyabb sérülésem után azonban be kellett látnom, hogy nem focizhatok tovább, ám kapóra jött egy plakáton látott hirdetés, így jelentkeztem egy játékvezetői tanfolyamra. Az első meccsem 2008. március 1-jén volt, a Mosonszentmiklós II–Győrzámoly bajnokin lengettem – meséli a kezdetekről Angyal Lajos. – Kupamérkőzésen megyei I. osztályú csapatoknak is vezettem, de inkább a másod- és harmadosztályban tevékenykedtem. Rengeteg nagyszerű embert ismerhettem meg, s engem is megismertek, s úgy gondolom, elég sokan meg is kedveltek. Talán épp emiatt sosem volt úgymond balhés meccsem. Mindig sikerült megfékeznem az indulatokat, elfogadták az ítéleteimet. Eddigi pályafutásom legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor az egyik meccs végén egy hölgy aláíratta velem, majd elkérte a sárga lapomat. A következő héten épp náluk, Enesén vezettem, s boldogan mutatta, hogy még mindig nála van. Örülök, hogy eljuthattam az ezerötszázadik meccsemig, ami a vasárnapi Levél–MITE bajnoki lesz. Hogy meddig csinálom még? Bevallom, korábban azt mondtam, ha elérem a kétezret, befejezem, de most úgy gondolom, amíg az egészségem megengedi, s a családom is úgy támogat ebben, ahogy eddig, szeretném folytatni.”

A hölgy kérte el a játékvezető sárga lapját.