Bencze József: – Nagyon parázs mérkőzésen vagyunk túl, de a legfontosabb, hogy sikerült a magunk javára fordítani a találkozót egy kiélezett végjátékban. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, már az őszi hazai találkozó is az volt, és most bebizonyította a Rákosmente, mennyire lelkes és képzett fiatalokból álló együttes. A héten egy vírus ment át a csapatunkon, így csak az utolsó napokban tudtunk teljes kerettel készülni, ettől függetlenül nekünk minden mérkőzésen bizonyítanunk kell. Összességében nem játszottunk jól, de ki kell emelni a kiváló kapusteljesítményt, illetve a védekezésünk is összeállt a második félidőre, ennek köszönhetően tudtunk végül nyerni.