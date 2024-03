Március 22., péntek:



M4 Sport

20.45: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Magyarország-Törökország



Sport 2

14.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, 1. nap, Tbiliszi



Eurosport 1

9.45: Alpesi sí, világkupa-döntő, női szuperóriás-műlesiklás, Saalbach Hinterglemm

11.15: Alpesi sí, világkupa-döntő, férfi szuperóriás-műlesiklás, Saalbach Hinterglemm

12.30: Sznúker, World Open, Tajvan, negyeddöntő

15.30: Síugrás, világkupa, Planica

16.45 és 21.00: Műkorcsolya, világbajnokság, jégtánc rövidprogram, Montreal

18.00: Curling, női világbajnokság, Kanada-Skócia, Sydney (Kanada)

23.00: Műkorcsolya, világbajnokság, női kűr, Montreal



Eurosport 2

12.20: Szabadstílusú sí, világkupa, síkrossz, Idre Fjäll

14.00: Kerékpár, E3 Saxo Classic

16.30: Kerékpár, katalán körverseny, 5. szakasz

19.00: Golf, PGA Tour, Valspar Championship, 2. nap



Spíler 1

16.50: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Örményország-Koszovó



Spíler 2

17.50: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Norvégia-Csehország

20.35: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Hollandia-Skócia



Arena 4

10.00, 10.45 és 11.45: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Portugál Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP, szabadedzés

14.15, 15.00 és 16.00: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Portugál Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP, edzés

20.30: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Románia - Észak-Írország



Match 4

10.15: Motorsport, Superbike-világbajnokság, Katalán Nagydíj, 1. szabadedzés

14.00: Motorsport, Superbike-világbajnokság, Katalán Nagydíj, SSP superpole

15.00: Motorsport, Superbike-világbajnokság, Katalán Nagydíj, 2. szabadedzés

16.00: Motorsport, Superbike-világbajnokság, Katalán Nagydíj, SBK superpole

17.00: Kosárlabda, NCAA, March Madness, 1. forduló, Florida Atlantic-Northwestern

Március 23., szombat:



M4 Sport

6.00: Forma-1, Ausztrál Nagydíj, időmérő

17.00: Vívás, Gerevich-Kovács-Kárpáti kard világkupa

18.30: Műkorcsolya, világbajnokság, jégtánc, szabadprogram

23.00: Forma-3, Ausztrál Nagydíj, futam



M4 Sport+

14.05: Jégkorong, Erste Liga, elődöntő, FTC-Telekom - SC Csíkszereda

19.05: Kosárlabda, férfi NB I, Falco KC Szombathely - Egis Körmend



Sport 1

13.45: Kézilabda, női Európa-liga, negyeddöntő, visszavágó, Gloria Bistrita-Mosonmagyaróvár

15.45: Kézilabda, női Európa-liga, negyeddöntő, visszavágó, Storhamar-Thüringer

17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, a negyeddöntőbe jutásért, visszavágó, Vipers Kristiansand-DVSC Schaeffler

19.45: Kézilabda, férfi Európa-kupa, negyeddöntő, első mérkőzés, FTC-Green Collect - Tatran Presov



Sport 2

15.30: Kézilabda, német bajnokság, Kiel-Flensburg

18.00: Kosárlabda, NBA, New York Knicks-Brooklyn Nets



Eurosport 1

9.15: Síugrás, világkupa, Planica

11.15: Alpesi sí, világkupa, Saalbach

12.30: Snooker, World Open, Tajvan, elődöntő

16.50: Hódeszka, világkupa

18.30: Műkorcsolya, világbajnokság, jégtánc, szabadprogram

22.00: Curling, világbajnokság



Eurosport 2

7.00: Snooker, World Open, Tajvan, elődöntő

10.50: Hódeszka, világkupa

11.50: Szabadstílusú sí, világkupa

13.45: Motorsport, Superbike-világbajnokság, Katalán Nagydíj, SBK, 1. futam

15.00: Kerékpár, katalán körverseny, 6. szakasz

18.00: Golf, Valspar Championship, 3. nap



Spíler 1

17.50: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Szlovákia-Ausztria

19.50: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Anglia-Brazília



Spíler 2

17.50: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Írország-Belgium

20.50: Labdarúgás, felkészülési mérkőzés, Franciaország-Németország



Arena4

9.40: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Portugál Nagydíj, Moto3, 2. edzés

10.25: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Portugál Nagydíj, Moto2, 2. edzés

11.10: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Portugál Nagydíj, MotoGP, 2. szabadedzés

11.50: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Portugál Nagydíj, MotoGP, időmérő

13.10: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Portugál Nagydíj, MotoE, 1. futam

13.45: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Portugál Nagydíj, Moto3, időmérő

14.45: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Portugál Nagydíj, Moto2, időmérő

16.00: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Portugál Nagydíj, MotoGP, sprintfutam

18.30: NASCAR, Truck Series, 5. futam, Austin

22.00: NASCAR, Xfinity, 5. futam, Austin



Match4

9.00: Motorsport, Superbike-világbajnokság, Katalán Nagydíj, SBK, 3. szabadedzés

11.00: Motorsport, Superbike-világbajnokság, Katalán Nagydíj, SBK, superpole

12.45: Motorsport, Superbike-világbajnokság, Katalán Nagydíj, SSP300, 1. futam

14.00: Darts, Champion of champions, 1. nap

19.45: Labdarúgás, barátságos mérkőzés, Dánia-Svájc



Március 24., vasárnap:



M4 Sport

1.30: Forma-2, Ausztrál Nagydíj, futam

4.00: Forma-1, Ausztrál Nagydíj, pilóta parádé

5.00: Forma-1, Ausztrál Nagydíj, futam

16.00: Röplabda, női Extraliga, elődöntő, 3. mérkőzés, KNRC - Swietelsky-Békéscsaba 18.30: Kézilabda, női NB I, Győri Audi ETO KC - Praktiker-Vác



M4 Sport+

17.00: Vívás, Gerevich-Kovács-Kárpáti kard világkupa

19.00: Műkorcsolya, világbajnokság, gála



Sport 1

3.00: UFC, Fight Night, Las Vegas

13.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, a negyeddöntőbe jutásért, visszavágó, Ikast-Biethingem

15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, a negyeddöntőbe jutásért, visszavágó, CSM Bucuresti-Krim Ljubljana

17.45: Kézilabda, női Európa-liga, negyeddöntő, első mérkőzés, Brest - FTC-Rail Cargo Hungaria



Sport 2

14.00: Cselgáncs, Grand Slam-verseny, Tbiliszi

20.30: Kosárlabda, NBA, Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers



Eurosport 1

2.00: Műkorcsolya, világbajnokság, férfi kűr

9.00: Síugrás, világkupa, Planica

11.15: Alpesi sí, világkupa, Saalbach

12.30: Snooker, World Open, Tajvan, döntő

21.00: Curling, világbajnokság



Eurosport 2

7.00: Snooker, World Open, Tajvan, döntő

10.50: Szabadstílusú sí, világkupa

12.25: Kerékpár, katalán körverseny, 7. szakasz

14.15 és 16.45: Kerékpár, Gent Wevelgem

18.00: Golf, Valspar Championship, 4. nap



Arena4

1.00: IndyCar, Million Challenge, időmérő

12.00: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Portugál Nagydíj, Moto3, futam

13.00: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Portugál Nagydíj, Moto2, futam

15.00: Gyorsaságimotoros-világbajnokság, Portugál Nagydíj, MotoGP, futam

17.30: IndyCar, Million Challenge

20.30: NASCAR, Cup Series, 6. futam, Austin



Match4

11.00: Motorsport, Superbike-világbajnokság, Katalán Nagydíj, SBK, superpole futam

12.45: Motorsport, Superbike-világbajnokság, Katalán Nagydíj, SSP300, 2. futam

14.00: Darts, Champion of champions, 1. nap