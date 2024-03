Szuperliga, férfi

Rába ETO Győr SE–Szanki OBSE 5:3 (3484–3480),

A kiesés elkerülése érdekében rendkívül fontos mérkőzést nyert meg az ETO, nagyon szoros küzdelemben, amely az utolsó dobásokig kiélezett volt. A megszokottnál is gyengébbre sikeredett a rajt, mivel Batki Tamás 37 fával, míg párja Aranyosi László 17 fával maradt alul ellenfelével szemben. A középső párban Kiss Norbert ellenfele további 17 fával növelte a szankiak előnyét, amelyből Bóka Róbert 10 fát ugyan lefaragott, de még így is jelentős hátrányban maradtak a győriek. A döntés a záró párosokra maradt, akik közül Ambrus Gergő 36 fát ledolgozott, és csatlakozott hozzá Fincziczki Tamás további 30 fája, így megszerezték mindkét egyéni pontot, és a faarányt is a saját javukra fordították.

Psz.: Fincziczki T. 610, Ambrus G. 591, Bóka R. 590.

Az ifjúságiak mérkőzésén már biztosabb ETO-győzelem született, a fiatalok 4:0-ra (1103–1086) múlták felül ellenfelüket.

Psz.: Bende Á. 565, Gelencsér A. 538.

Bábolna–Szentgotthárd 2:6 (3319–3581).

Ezen a mérkőzésen nem volt egy súlycsoportban a két csapat. A Bábolna a szezon leggyengébb hazai eredményét produkálta, amellyel esélye sem volt a pontszerzésre. Az első pár után már 150 fa volt a hátrányuk, amit a második pár további 98 fával toldott meg. A záróharmadban sikerült a két egyéni pontot megszerezni, ami viszont már a döntetlenhez sem volt elegendő.

Psz.: Imre B. 587, Balom S. 575.

Az előmérkőzésen a fiatalok is vereséggel zártak, 3:1-re (952–1081) kaptak ki.

Psz: Teberi M. 568.

NB I

Mosonszentmiklós–Nyergesújfalu 4:4 (3462–3450).

A mérkőzés első sorában Pápai Tibor és Horváth Ákos lépett pályára, akiknek meg is volt az esélyük a győzelemre, de a vendégek vitték el a pontokat (0:2 és 42 fa hátrány). A középső sorban parádét láthattak a nézők. Modrovits István 614 fás eredménnyel simán hozta a pontot, párja Szalánczi Péter szintén nagyszerű, 613 fás eredménye viszont kevésnek bizonyult a mérkőzés legjobbja Jánosi Csaba 625 fája ellen, így 1:3-nál 8 fa előny volt a hazaiaknál. A zárósorban Korcz Róbert és Hősi Rezső vette fel a harcot. Ide-oda billegett az eredményjelző. Hol a vendégek, hol a hazaiak vezettek. A vége is izgalmas volt, de csak Hősi Rezsőnek sikerült az egyéni pont, viszont a faelőnyt még növelték is, így a többletfáért járó két ponttal döntetlenre mentették a mérkőzést.

A találkozó után Frank László szakosztályvezető így értékelte a mérkőzést: – A szezon legjobb eredménye sem volt elég a győzelemhez. Senki nem mondta volna meg, hogy a bennmaradásért harcoló két csapat mérkőzését látja. Nagyon magas színvonalú változatos, izgalmas meccs volt, ahol rendkívül jó és remek eredményekkel pontosztozkodás lett a vége. Biztató volt a csapat teljesítménye a hajrára, de hogy az egy pont mit ér, majd kiderül a végén.

Psz.: Modrovits I. 614, Hősi R. 581.

Az ifiknél a vendégek bizonyultak jobbnak, 3:1-re (1040–960) nyerték meg a mérkőzést, amelyen a Vágó P. (Solt M) páros 501 fával szerzett pontot..

NB II

Perenye–Soproni Sörgurítók 4:4 (2941–2893).

Ilyen is ritkán fordul elő a tekesportban. A soproniak már négy egyéni pontot szereztek és több mint 140 fás előnyre tettek szert, mégsem sikerül a két bajnoki pontot megszerezniük. Az utolsó párban ugyanis nem csak, hogy elveszítették a jelentős faelőnyüket, hanem a hazai csapat két játékosa 192 fával jobbnak bizonyult a soproniaknál, akik így elkerülték a hazai vereséget, viszont a soproniak csupán egy ponttal távozhattak.

Psz.: Péter D. 519, Strasszer K. 510, Ritter T. 490, Vincze P. 478.

AD Flexum TK–Kaposvár II 6,5:1,5 (3107–3052).

Egyenletes, jó eredményeket elérve az óvári csapat folyamatosan növelte előnyét, és megérdemelten szerezte meg a győzelmet. Érdekesség, hogy három játékosuk is azonos faeredményt ért el.

Psz.: Nagy B. 543, Ledó Z. 515, Nagy L. 515, Virág P. 515, Szalai B 424.

Győri területi bajnokság

Kunsziget–Károlyháza 5:3 (2482–2470).

Kézben tartotta a mérkőzést a jól kezdő Kunsziget, bár a vége szorosra alakult, azért maradt annyi előny, ami a győzelemhez elegendő lett.

Psz.: Gutléber Z. 439, Szalai B. 424, Farkas A. 410, ill, Stipkovits J. 458, Pálfi Á. 448, Pálfi L. 419.

Golden TC–Gyóróért Egyesület 5:3 (2389–2362).

Remekül használta ki a Golden a hazai pálya előnyét, amelynek ellenszerét viszont a gyórói csapat nem találta meg.

Psz.: Csóka Cs. 421, Bóna G. 409, Horváth Imréné 408, ill. Göcsei T. 414, Bujtás R. 410, Horváth J. 401.

Bábolna B–Pribránszki Kft-Mosonszolnok 6:2 (2688–2542).

Nem volt gyenge pontja a Bábolna tartalékcsapatának, így kihasználva a hazai pálya minden előnyét, biztosan nyertek a bajnoki cím várományosa ellen.

Psz.: Horváth A. 477, Jurics G. 466, Balom N. 454, Morvai G. 448, ill. Bárkány R. 459, Haller M. 439.

Jobb Dáma B–Jánossomorja 1:7 (2208–2547).

Nagy volt a tudásbeli különbség a két csapat között, amelyet a Jánossomorja jó teljesítménnyel ki is használt.

Psz.: Ivánszky G. 410, ill. Csillag B. 442, Tóth Z. 436, Lodesz G. 429, ifj. Tóth Z. 428, Smuk K. 420.

Fortuna TC-Győrladamér–Petőháza 7:1 (2602–2404).

A remek egyéni és csapateredményeket produkáló Győrladamér minden tekintetben jobbnak bizonyult a Petőháza csapatánál.

Psz.: Pram A. 446, Szücs Cs. 443, Vadász I. 441, Czafik I. 436, Szeredi O. 419, ill. Bujtás Gy. 439.