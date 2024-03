Két győztes mérkőzésen növelte veretlenségi szériáját a magyar válogatott. Legjobbjaink előbb Törökországot győzték le 1-0-ra, majd kedden este Koszovót fektették két vállra (2-0).

Marco Rossi szövetségi kapitány keretéből öt olyan futballista lépett pályára, aki a pályafutása korábbi részében az ETO, a Gyirmót vagy az SC Sopron színeit is képviselte.

Lang Ádám mindkét említett mérkőzésen végig játszott, a Koszovó ellenin kitűnően. A hátvéd 18 évesen Veszprémből került Győrbe 2012-ben. Tagja volt az egy évvel később aranyérmet szerzett ETO-nak, ezen kívül bajnoki és kupaezüstérmes, Szuper Kupa-győztes is. Miután a patinás klubot visszasorolták az NB III-ba, máshol folytatta a karrierjét. A válogatottban 67 mérkőzést játszott, 1 gólt szerzett.

Balogh Botond peresztegi származású, aki az SC Sopronon és az MTK-n keresztül jutott el jelenlegi klubjába, az FC Parmába, amely a Serie B listavezetője. Az olasz együttesben az iutóbbi időben biztos kezdőembernek számít. Minél több mérkőzésen szeretne a pályán lenni, hogy legyen esélye bekerülni a magyar Eb-keretbe.A fiatal hátvéd 3-szoros válogatott, a törökök ellen 67 percet töltött a pályán, Koszovó ellen nem játszott.

Kerkez Milos kisebb sérülés miatt kénytelen volt kihagyni a kedd esti meccset, a törökök ellen 61 percet kapott Marco Rossitól. A szerbiai születésű bal oldali szárnyjátékos az ETO-ban indult el az európai hírnév felé. Tinédzserként 2019 és 2021 között szerepelt a zöld-fehéreknél, majd az AC Milan és a holland AZ következett a pályafutásában. Tavaly nyár óta az angol Premier Leaugue-ben játszik a Bornemouth csapatában, de egyes sajtóhírek szerint a nyáron kezdődő idényt már nem náluk kezdi meg. Állítólag a Chelsea érdeklődik iránta a legélénkebben, valamint a Manchester United is benne látja a jövő balhátvédjét. A magyar válogatottban 14 alkalommal játszott.

Varga Barnabás nagyrészt a Gyirmótnak köszönheti, hogy napjainkban a legkeresettebb magyar centernek mondhatja magát. A kék-sárgáknál mutatkozott be az NB I-ben, majd a a kaput jól érző támadót a Paks szerződtette, ahol egy év alatt gólkirály lett az első osztályban. Innen igazolta át a Ferencváros, napjainkban is ott játszik. Eddig 9-szer viselte a címeres mezt, 4-szer volt eredményes.

Mocsi Attila hosszabb ideje tagja a válogatott keretének, kedden esett át a tűzkeresztségen néhány perc erejéig. A szlovákiai Lakszakállasról származó hátvéd első magyarországi klubja az ETO volt - akár csak a hasonló pályát befutó Kovács Krisztiánnak -, ahol 2017-ig futballozott.