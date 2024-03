Haladás Viktória–ETO FC Győr 0–2 (0–1)

Szombathely, Simple Női Kupa 6. forduló. V.: Iványi.

Haladás: Dobó-Nagy – Szil, Urbán, Feketevíziová (Csejtei), Varró (Gravencz), Kovács V., Pintér (Szabó F.), Nagy D. (Németh M.), Csáki, Balogh H., Sweatman (Kránicz).. Edző: Markó Edina.

ETO: Borok – Öreg, Kovács L., Nagy F., Savanya, Süle, Zágonyi (Petrovics), Ladhani (Sali), McCarthy, White, Vachter. Edző: Dörnyei Balázs.

Gsz.: Vachter (45+1., 91.).

A győrieknél Vida, Frajtovic és Horváthová ezúttal sem lépett pályára, míg Süle, Borok és White másfél hetes kihagyás után tért vissza. Az ETO végig mezőnyfölényben játszott, de csak az első játékrész végén tudta ezt gólra váltani. Szünet után is a győriek birtokolták többet a labdát, s a ráadásban újabb találattal biztosították be győzelmüket. Az ETO sorozatban harmadszor jutott be a Magyar Kupa fináléjába.