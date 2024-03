Caola SC Sopron– ETO Akadémia

Sopron, Városi Stadion, 14 óra. V.: Gáspár.

Az idén még pontot sem szerző győriek múlt héten hazai pályán kikaptak, míg a soproniak egy döntetlent követően legutóbb idegenben gyűjtötték be a három pontot, egyértelmű tehát, hogy jobb formában várhatja a vármegyei rangadót Bücs Zsolt legénysége.

„Tudjuk, hogy szurkolóinknak is fontos volt a legutóbbi győzelmünk, de a mostani meccs szintén nagyon fontos lesz. Nekik, de magunknak is szeretnénk megfelelni, így ezúttal is felkészültünk, megtettük, amit tudtunk, de nem lesz könnyű dolgunk, jobb csapat az ETO, mint a helyezése mutatja, tehetséges játékosai vannak, akik nem tudni, milyen napot fognak ki” – mondta a találkozóval kapcsolatban Bücs Zsolt.

„Felkészültünk a Sopron csapatából, van egy tervünk, amit begyakoroltunk. Bízom benne, hogy ezt viszontlátom a pályán, és eredménnyel fog párosulni”– fogalmazott Szekeres Adrián, a győriek edzője.

A bajnokság állása