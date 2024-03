Gsz.: Papp R., Németh M., ill. Szabó Zs., Vörös-Torma, Veller.

A 13. percben a Kovács A. buktatásáért megítélt büntetőt Németh M. lőtte a jobb alsó sarokba. 1–0. Három perc múlva a hazai védelmi hibát kihasználva, egy kavarodást követően Szabó Zs. helyezte a labdát 7 méterről az üres kapuba. 1–1. Az 56. percben Kovács A. szép szóló utáni lövését védte a vendégek kapusa, majd a 64. percben Kovács A.-t üresen találta egy beadás, ám ismét a vendégkapusban landolt a lövése. Két perc múlva Papp R. kanyarított egy szabadrúgást, a hosszún érkező Németh M. pedig a bal sarokba fejelte a labdát. 2–1. A 70. percben a Hécz kezezéséért megítélt büntetőt Vörös-Torma váltotta gólra. 2–2. Négy perc múlva egy jobb oldali szabadrúgást követően Veller fejelte a labdát a kapuba. 2–3.

Jó talajú pályán a hazaiak nagy akarattal játszották végig a mérkőzést, amely során a visszatérő Németh Márton remek egyéni villanásaival kétszer is vezettek, de a hatalmas magassági fölényben lévő és a kevés helyzetével jól sáfárkodó koroncói csapat végül megnyerte találkozót. A helyzetek alapján legalább egy pontot elvesztettek a hazaiak.

Jók: Németh M., Papp R., Pankotai, Szakács M., Germán, Horváth A., ill. Kokas, Görcs, Lampert.

Kiss Ákos: – Ami a szív és akarat nálunk, az a rutin és a szerencse a Koroncónál. Egy pontot minimum érdemeltünk volna...

Makkos Tamás: – Nem alakult ki szép játék, de egy brusztolós mérkőzést a jó helyzetkihasználásunknak köszönhetően meg tudtunk nyerni.

Győrújbarát–Davita Food-Gönyű 5–0 (2–0)

Győrújbarát, 150 néző. V.: Krasznai.

Győrújbarát: Szebényi – Baranyai, Szabó Sz., Varga J. (Buza), Samodai (Bodó M.), Gál I., Rácz (Dávid L.), Detrik, Pintér, Posta, Varga Zsombor (Tóth P.). Edző: Tenk Balázs.

Gönyű: Rom – Szilvágyi (Gere), Kovács K., Balogh Z., Böcz (Vedres), Varga Cs., Milos, Varga P., Kertész, Bodó Á., Varga Zsolt. Edző: Harcz István.

Gsz.: Pintér M. (2), Dávid L., Varga Zs., Posta.

A hazai csapat győzelme egy pillanatig sem volt kérdéses, mivel a vendégek nem jelentettek semmilyen veszélyt a győrújbaráti kapura. A mérkőzésen a kiváló játékvezetés mellett Herold Kristóf személyében újonc partjelző debütált.

Jók: Detrik, Pintér, Posta, ill. senki.

Tenk Balázs: – Fegyelmezett játékkal nagyszerű győzelem.

Harcz István: – Amíg hozzáállásban nem változnak a játékosaink és egyéni hibákat követünk el, addig sajnos további pofonokat fogunk kapni.

DAC Nádorváros–Mezőörs 0–6 (0–4)

Győr, 200 néző. V.: Baán.

DAC: Kiss A. – Szokolics, Matyi (Csonka), Forgó, Németh B., Kerpics (Ábrahám), Pintér (Heizer), Bata, Gál (Hubay), Széles, Béli. Edző: Mayer János.

Mezőörs: Somogyi – Böröczky, Kerékgyártó (Simigla), Proceller (Puzsoma), Vadász, Tóth L. (Szántó), Zámbó, Kreicz, Tóth M. (Simon), Nagy K., Vári. Edző: Bohner Roland.

Gsz.: Nagy K. (2), Kreicz (2), Puzsoma, Böröczky.

Az első félidő első felében még jól tartotta magát a DAC, de utána a vendégek gyors gólokat lőttek és teljesen átvették az irányítást. A második félidőben a vendégek bebiztosították nagy különbségű győzelmüket, és megérdemelten nyertek.

Jók: Kiss A., ill. Kreicz, Nagy K., Böröczky.

Mayer János: – Dávid és Góliát, ugye mindenki ismeri a történetet, de most Góliát nyert.

Bohner Roland: – Egy hosszú felkészülés után fontos a jó rajt. A látottakkal elégedett vagyok, a játék minden elemében jobbak voltunk, így megérdemelten nyertünk.

Üstökös FC Bácsa–Kapuvár 2–3 (0–2)

Győr, 100 néző. V.: Péter.

Bácsa: Kürnyek – Bakus, Halász (Ba­gó), Szabó Z., Gerencsér, Kalmár B., Serfőző, Horváth Á., Sipos, Szabó B. (Ferenczi), Nagy M. (Bauer). Edző: Germán Ferenc.

Kapuvár: Csáktornyai – Horváth P. (Rózsavölgyi), Szücs A. (Sárándi), Kalmár D., Tar, Németh L. (Bognár B.), Árki (Horváth Sz.), Purt, Kapa Martin, Kapa Márkó, Póczik. Edző: Varga Péter.

Gsz.: Bauer, Kalmár B., ill. Tar (2), Purt.

A megilletődötten kezdő hazaiak hibáit könyörtelenül kihasználva gyorsan kétgólos előnyt szereztek a vendégek, s bár a vendéglátók kétszer is visszajöttek a mérkőzésbe, a Kapuvár sikeresen őrizte meg az előnyét.

Jók: Szabó Z., Bauer, ill. Kapa Martin, Purt, Árki, Tar.

Germán Ferenc: – Gyermeteg hibákból gyorsan hátrányba kerültünk, amiért nekünk kellett futni az eredmény után. A csapat ment is becsülettel, de a minőség hiányzott ahhoz, hogy pontot szerezzünk.

Varga Péter: – Örülök, hogy győzelemmel kezdtünk, ami az első félidőben jó játékkal is párosult. A szünet után alaposan feljavuló hazaiak ellen a három idegenben rúgott gól miatt talán megérdemelt a győzelmünk.

Hegykő–Abda-VVFK Bau 3–1 (2–0)

Hegykő, 200 néző. V.: Pintér B.

Hegykő: Majer – Kóczán M. (Varga D.), Kóczán B., Galambos (Ratatics), Halász, Nyerges M., Fényes, Horváth V. (Nyerges G.), Török, Holzmann, Bokán (Zombó). Edző: Bojan Lazic.

Abda: Polócz – Tóth K. (Vígh N.), Korsós, Kerékgyártó, Maidics (Wágenhoffer), Babayigit, Visy, Éri, Gál (Peczár), Balogh L., Kovács Á. Edző: Knauz Csaba.

Gsz.: Halász, Török, Horváth V., ill. Maidics.

Kiállítva: Nyerges M. (36.).

Hetven percet emberhátrányban játsz­va a Hegykő magabiztosan szerezte meg a három pontot.

Jók: mindenki (a mezőny legjobbja Horváth Viktor), ill. Balogh L., Kovács Á., Visy, Éri.

Bojan Lazic: – Nagyon jól sikerült a bajnoki nyitány. Jó, kulturált csapat ellen szép gólokat rúgtunk, pont olyanokat, amiket begyakoroltunk. A kiállítás után rendszert váltottunk, és még jobban játszottunk tíz játékossal. Gratulálok a csapatomnak.

Knauz Csaba: – Tanulságos mérkőzés volt, több mint egy félidőnyi emberelőnyt nem tudtunk a javunkra fordítani. Mikor szépítettünk, az ellenfél egy kontrából szép gólt rúgott. További sok sikert a Hegykőnek.

Lipót Pékség–Győrújfalu 0–0

Lipót, 100 néző. V.: Köves K.

Lipót: Molnár M. – Monda, Gergely, Gál-Horváth (Radits), Borsodi (Horváth Á.), Baróti, Szimhardt, Mayer (Csóka), Tankovics, Tál, Sipos. Edző: Borbély Attila.

Győrújfalu: Tréger – Kovács D., Németh M., Farkas P. (Kutik), Bartalos (J. Nagy), Szekeres, Nagy, Farkas T., Takács, Simay, Jaczkó (Dittrich). Edző: Pozsonyi Márk.

Jó iramban kezdte a mérkőzést a hazai csapat, és a kapuja elé szegezte a vendégeket. Az állandósult mezőnyfölény jó néhány lipóti lehetőségben mutatkozott meg, mégis 0–0-lal vonultak pihenőre a csapatok. A második félidő kiegyenlített játékot hozott, a kapuk keveset forogtak veszélyben, így egy közepes színvonalú mérkőzésen igazságos döntetlen született.

Jók: Tankovics, ill. Tréger, Németh, Simay.

Borbély Attila: – Sajnos csúnyán beragadtunk a bajnoki rajton, pedig nagyon vártuk a hosszú felkészülés után. Amíg a támadóharmadon belül nem tudunk hatékonyak lenni, addig nem remélhetünk pluszpontokat.

Pozsonyi Márk: – Tizenöt perc megilletődés után egyenrangú ellenfelei tudtunk lenni a hazai csapatnak, és ezzel fontos pontot szereztünk.

A bajnokság állása