SZOMBATHELYI HALADÁS–ETO FC GYŐR 1–3 (0–1)

Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 1290 néző. Vezette: Zierkelbach.

HALADÁS: Pálfi – Nyíri V. (Horváth A., 74.), Jagodics M., Csonka B., Bolla G. (Beronja, a szünetben) – Zvekanov, Szakály A. (Horváth R., a szünetben) – Mohos (Szijjártó, 61.), Rácz B., Erdei C. – Kelemen M. (Pintér F., 61.). Vezetőedző: Alekszandar Jovics

ETO: Ruisz – Kiss M., Szépe, Boldor, Vianna – Tóth R. – Diarra (Huszár, 72.), Bumba (Vingler, 82.), Csontos D. (Boschilia, a szünetben), Skvarka (Riquelme, 85.) – Kröhn (Hamed, 82.). Vezetőedző: Kuznyecov Szergej

Gólszerző: Beronja (90+1.), ill. Bumba (12. – 11-esből), Kröhn (71.), Szépe (90.)

Kiállítva: Rácz B. (11.)

12. perc: Csontos jobb oldali szögletét Szépe fejelte kapura, a jobb kapufánál álló Rácz testtel mentette, a kipattanót Skvarka ismét ráfejelte, Rácz ekkor már kézzel hárította. A játékvezető kiállította Ráczot és tizenegyest ítélt a győriek javára. A büntetőt Bumba a bal felső sarokba lőtte 0-1.

23. perc: Kröhn bal oldali beadását Diarra tiszta helyzetből, öt méterről, ballal méterekkel a kapu mellé lőtte.

25. perc: Kiss M. bal oldali szögletét Tóth R. a védők gyűrűjében öt méterről kapura lőtte, a labda a jobb kapufa tövéről kipattant.

71. perc: Bumba bal oldali beadását a középren érkező Kröhn kapásból, hat méterről a bal sarokba helyezte. 0-2.

90. perc: Vianna először luftot rúgott a bal oldalon, majd fejjel középre adott, Szépe ugyancsak fejjel, hat méterről a jobb sarokba továbbított. 0-3.

91. perc: Beronja elé pattant a labda, aki 15 méterről, bal balról a hosszú sarokba lőtt. 1-3.

A nyugat-dunántúli rangadón korán megszerezte a vezetést az ETO és ugyanakkor megfogyatkozott a hazai csapat. A győri zöld-fehérek győzelme egy percig sem forgott veszélyben.

Kuznyecov Szergej: - Nagyon kemény mérkőzésre számítottunk, ami be is igazolódott, hiszen a Haladás jól szerepelt az utolsó mérkőzésein. Számítottunk arra is, hogy kemény, ideges találkozó lesz, amit mi korábban is eldönthettünk volna. Sajnos nem jól használtuk ki a lehetőségeinket. Azt kértem a játékosoktól, hogy nyugodjanak meg, koncentráljunk és akkor jönni fog az eredmény. Mindenféleképp meg kell dicsérni a hazai csapatot is, mert végig küzdöttek és próbálkoztak