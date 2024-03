Az immár 13 éves múltra visszatekintő H-Moto UNI Győr Team két versenyzője, a 22 éve ellenére már rengeteg nemzetközi rutinnal rendelkező Kovács Bálint, valamint az idei esztendőben azonnal mélyvízbe kerülő Görbe Soma kétnapos grobniki teszttel elkezdte a felkészülésének utolsó szakaszát. Kovács Bálint ezúttal inkább arra koncentrált, hogy az első ezres tesztjén szereplő Görbe Somát segítse.

Görbe Soma

Tavaly rendkívül sikeres esztendőt tudhatott magáénak az H-Moto UNI Győr Team, amely idén kibővült csapattal vág neki az idei szezonnak. A csapathoz olyan, már nemzetközi színtéren is bizonyított fiatal motorversenyzők csatlakoztak, mint a Northen Talent Cup sorozat 2020-as szezonjában bajnoki címet szerző Görbe Soma, illetve ugyanebben a sorozatban 2022-ben második Farkas Kevin. Mindhárman a Hungarian Motorsport Academy (HUMDA) támogatottjai, azaz kizárólag a felkészülésre és a versenyzésre kell koncentrálniuk.

Ezúttal a trióból ketten, Bálint és Soma utazott ki Grobnikba, ahol előbbi egy utcai, de nagyon gyors BMW-vel, míg utóbbi idei versenygépével, egy BMW S1000RR-rel rótta két napon át a köröket. Kovács Bálint elmondta, ezen a teszten a minél több kör megtételén kívül az volt a legfontosabb feladata, hogy segítse csapattársát az ezres BMW-n való motorozási technikák elsajátításában.

„Annak ellenére, hogy egy utcai BMW-vel motoroztam, sikerült kifejezetten jó tempóban köröznöm. Nagyon hasznos volt ez a két nap, hiszen újra nagypályán mehettem, és ezek a kilométerek is segítenek majd az év során. Számomra nagyon fontos volt, hogy Somát segítsem, hiszen neki ez volt az első tesztje ezres motorral, amit teljesen más vezetni, mint egy hatszázast. Nemcsak szóbeli tanácsokkal láttam el, de együtt is motoroztunk, és a második nap végére már remekül összecsiszolódtunk. Nagyon igyekezett a gyakorlatba átültetni, amiket tőlem hallott és látott, biztos vagyok abban, hogy hasznos volt számára ez az edzés” – jelentette ki Kovács Bálint.

Görbe Soma feladata nem volt egyszerű, de a 18 éves motoros egyre jobban megszokta új motorját, és mire megkezdődik az IDM Superstock 1000-es kategóriájának bajnoki szezonja, már összhangban lesz az ezres BMW motorral.

„Összességében kijelenthető, hogy nagyon jó és eredményes két napot hagytunk magunk mögött. Most ültem az idei versenygépemen először, nagyon tetszett. Kifejezetten élveztem a közös munkát Bálinttal, akivel közösen motorozva elkezdtük a stílusomat hozzáigazítani a BMW-hez. Mire kezdődik a versenyszezon, addig a tervek szerint több közös tesztet is végigcsinálunk, hogy a lehető legfelkészültebben állhassak majd oda a rajtvonalra” – árulta el Görbe Soma.

A H-Moto UNI Győr Team tulajdonosa és csapatfőnöke mindhárom versenyzőjétől eredményes szezont vár, és ehhez maximálisan sikerült biztosítania a mindenre kiterjedő felkészülést.

„Végre elkezdődött ez az év is. Mindhárom versenyzőnk pályán volt a versenymotorjával már. Kevin és Bálint túl van egy kőkemény téli edzőtáboron és most Soma is ráhangolódhatott Bálint segítségével az ezres gépére. Kevés az idő az első versenyekig, de véleményem szerint sikerült maximalizálni és jól felkészülni a pilótáinknak az évkezdetre. Sokat dolgozunk a csapattal, hogy minden kis részlet a helyén legyen, ebben a HUMDA támogatása kiemelkedő, mert nélkülük nem tudnánk ezen a szinten az elvárásoknak megfelelni. Már nagyon várom az első rajtokat…” – fogalmazott Kelemen Krisztián.

A csapat sportigazgatója kiemelte, nagyon fontos volt, hogy végre Soma is megkezdhesse a tesztelést az idei versenymotorjával, és annak kifejezetten örül, hogy a bemutatkozás zökkenőmentesen sikerült.

Kovács Bálint. Fotó: JLR

„Örülök, hogy elindult a szezon Soma számára is, és újra motorra ült. Fontos, hogy jól érezte magát és pozitív élményei vannak az új motorral és kategóriával kapcsolatban. Sajnos egy nappal kevesebbet tudott csak menni az időjárás miatt, de így is nagyon hasznos és tanulságos volt számára ez a két nap. Bálint ezúttal csak extra pályaidőt kapott, mivel utcai motorral körözött, de így is sokat profitált belőle, és jó volt, hogy egyszerre lehettek a pályán. Reméljük, hogy jó időnk lesz, és itthon tudjuk folytatni a közös felkészülést, mielőtt újra külföldre megyünk” – értékelt Rizmayer Gábor