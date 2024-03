Túl vannak a második selejtezős napon is a magyarok Bakuban. A tornászok olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának azeri állomásán pénteken lólengésben, nyújtón és ugráson selejtezett az a mezőny, amely továbbra is nagyon erős. Ez megfigyelhető volt a kairói és a cottbusi állomáson is. Ugráson Molnár Botond 18. lett, lovon Tomcsányi Benedek és Balázs Krisztián indult, előbbi versenyző a 22., utóbbi pedig a 33. helyet szerezte meg. Nyújtón Vecsernyés Dávid huszadikként, Balázs Krisztián pedig huszonkettedikként zárt.

Molnár Botond és Tomcsányi Benedek a Győri AC versenyzői.

Nagy Zoltán edző így értékelt: „Kevés rontással tornáztak a fiúk, több megcsinált gyakorlat van a hátunk mögött, de még több pontatlanság is becsúszott. A formájuk javul, de a világkupa magas színvonalú, és csak tökéletes gyakorlattal lehet a legjobbak közé kerülni. Az áprilisi Eb szempontjából biztató az út, amin haladunk.”

A magyarok eredményei, és pontszámai:

Ugrás

18. Molnár Botond 13.966

Lólengés

22. Tomcsányi Benedek 13.700

33. Balázs Krisztián 12.400

Nyújtó

20. Vecsernyés Dávid 13.266

22. Balázs Krisztián 13.200