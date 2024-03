MTK Budapest–ETO FC Győr 0–2 (0–2)

Budapest, Sándor Károly LA. V.: Takács Á. (Benkő, dr. Gavalla-Kulcsár).

MTK: Varga L. – Farádi-Szabó (Murár, 62.), Csuhai (László, 79.), Zágor, Barkóczi, Legendás, Mészáros, Palama, Pataki (Voila, 62.), Bokor, Siklér. Edző: Makrai László.

ETO FC Győr: Borok – Öreg, Kovács L., Frajtovic, Savanya, Sali (Ladhani, 67.), Süle, Zágonyi, White (Petrovics, 88.), Vachter, McCarthy (Horváthová, 84.). Edző: Dörnyei Balázs.

Gsz.: White (2.), Vachter (6.).

Óriási balszerencse sújtotta a mérkőzés előtt a győri csapatot, hiszen az amúgy is sérülés miatt hiányzó Kocsán, Vida és Szabová után a bemelegítést követően, öt perccel a kezdés előtt Nagy Fanni jelezte, hogy nincs jól, ezért Dörnyei Balázsnak az utolsó percben változtatnia kellett a kezdőcsapaton. A válogatott védő helyét Sali foglalta el.

Kedvezőtlen előjelek ellenére fantasztikusan kezdtek a győriek. Már az első percben szöglethez jutottak, melyet nehezen mentettek a hazaiak, ám a második sarokrúgás már gólt eredményezett, Savanya csavarta középre a labdát, és egy kavarodást követően White lövése a kapuban kötött ki. 0–1. A 6. percben egy remek akciót követően McCarthy ugratta ki White-ot, aki remekül tálalt a kapu elé berobbanó Vachter elé, és a góllövőlista vezetője közelről nem hibázott. 0–2. Ezután is remekül játszottak a vendégek, viszont a helyzetkihasználás már közel sem volt ennyire tökéletes, a 15. percben Vachter, a 20.-ban White hagyott ki nagy lehetőséget. A két győri helyzet között, a 16. percben Siklér észlelve, hogy Borok kint áll a kapujából, negyven méterről ívelt kapura, lövése a felső lécről pattant ki. A 41. percben akár a mérkőzést is lezárhatta volna az ETO, remek támadást követően Vacter gyönyörűen játszott White elé, aki óriási ziccerben a kapu mellé lőtt. Fordulás után már közel sem forogtak ennyire veszélyben a kapuk, de az iram és a küzdelem nem csökkent. Az egyik legnagyobb helyzet az 59. percben volt, amikor egy szögletet követően Frajtovic lövését bravúrral hárította a hazai kapus. A második játékrészben az MTK-nak is voltak lehetőségei, de a védelem mentett, illetve a szerencsével sem álltak hadilábon a zöld-fehérek.

A bajnokság egyik csúcsrangadóján az első félidőben remek teljesítményt nyújtott az ETO FC Győr, a második játékrészben inkább a küzdelem dominált. A sok hiányzó miatt a hajrában a szakmai stáb két 17 éves játékost – Horváthovát és Petrovicsot – is beküldött a pályára. A bravúros, idegenben megszerzett három ponttal óriási lépést tett az ETO az egyik célja, a bajnoki döntő felé.