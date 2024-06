1994 – 30 éve

Villámsújtott vállalkozás

Ha valaki fél éve munkanélküli, akkor igencsak töri a fejét pénzt fiadzó vállalkozáson. Két győrszentiváni fiatalembernek volt jó ötlete, szaktudása, továbbá annyi pénze is, hogy vállalkozzanak. Ám most úgy áll a helyzet, hogy nagyrészt rajtuk kívül álló ok miatt megbukhat az a vállalkozás, amely még el sem kezdődött igazán. S az érdekes az, hogy más városokban nagy üzlet a szóban forgó beruházás. A téma most különösen aktuális, az újabb benzináremelés után.

Két győrszentiváni fiatalember az autók gázüzeművé alakításában látott jó üzletet, ám a „22-es csapdájába” kerültek. Téringer Csaba autószerelő-technikus és elvégezte a gázautószerelő-, gáz-biztonságtechnikai tanfolyamot is. Társa, Bárdos József érettségizett autóvillamossági szerelő, volt taxis és jó ideje munkanélküli. Idén márciusban alakítottak betéti társaságot, majd egy családi háznál nekiálltak műhelyt építeni. A 40 négyzetméteres, négy méter magas épületet szigorú biztonságtechnikai előírások szerint kellett felhúzni, hogy megfeleljen a „gázüzemnek”. Már szinte teljesen elkészült, amikor derült égből villámcsapásként jött a baj. Két céggel voltunk kapcsolatban, akikkel megegyeztünk, hogy gáztöltő állomást építenek, de a végén mindegyikük lemondta a „boltot”, pedig nagy üzlet lenne – mondja Bárdos József. – Országosan kezd terjedni a gázüzem, több városban is van már töltőállomás. De a szerelőműhelyt csak akkor engedélyezi a hatóság, ha tizenöt kilométeren belül van ilyen gázkút, ezért addig mi sem indulhatunk...