Viharos mérkőzést játszott vasárnap az NB III Északnyugati csoportban a Caola SC Sopron és az ETO Akdémia. A mérkőzést 1-0-ra a hazaiak nyerték meg.

A tudósításunk szerint a 76. percben egy szabálytalanságot követően tömegjelenet alakult ki a pályán. A vendégektől előbb Tamás Kornél csapatkapitányt állította ki a játékvezető, majd az edzőt, Szekeres Adriánt küldte le a pályáról egy sárga lap kíséretében.

A győri együttes edzőjének mérkőzés utáni nyilatkozata nagy port kavart a sajtóban.

Szomorú vagyok, hogy az ország egyik legnyugatibb pontján 2024-ben rasszista bekiabálásokat kaptunk

- mondta többek között a Kisalföldnek.

- Fenntartom a sajtóban megjelent nyilatkozatomat, néhány néző kezdettől rasszista módon célba vette az elefántcsontparti és a kanadai futballistánkat. Szerintem ez sértő, zavaró volt, és nemcsak rájuk nézve. A rasszizmus esetében van, amikor a kevés is sok. A többi szurkoló biztatta a saját csapatát vagy éppen az ETO ellen szurkolt - mondta kedden Szekeres Adrián, az ETO Akadémia vezetőedzője.

A mérkőzés hajrájában történtekre így emlékezik:

- A kispadunk előtt játékosunk, Mitring Zsombor ellen szabálytalankodtak a hazaiak, ekkor léptem a pályára, hogy szétválasszam a két csapat tagjait. A játékvezető erre sárga lappal küldött le a pályáról és nem pedig kiállított, mint ahogy néhány internetes portálon az megjelent. Tömegjelenetnek azonban nem nevezném a történteket, a televízióban ennél sokkal rosszabbakat is látunk.

Az ETO Akadémia jelenleg kieső helyen áll az NB III-ban.

- Nagyon fiatal átlagéletkorú a csapatunk, még egy mérkőzésen belül is ingadozó a játékosaink teljesítménye. Nem akarunk rájuk pluszterheket rakni a kiesés elkerülésével, de természetesen többüktől jobb teljesítményt várunk a bajnokság hátralévő részében.

Holpár Péter, a Caola SC Sopron ügyvezetője értetlenül áll a győri szakember véleménye előtt:

- A legőszintébben mondom, semmilyen rasszista rigmus nem hangzott fel a lelátóról a mérkőzés alatt - kezdi az ügyvezető. - Ha lett volna ilyen, hangosbemondón keresztül felszólítottuk volna a szurkolókat a helyes viselkedésre. Az MLSZ-nek megvannak a szigorú előírásai, jól jellemzi a helyzetet, hogy sem a játékvezető nem szakÍtotta félbe a meccset bekiabálások miatt, sem a szövetség mérkőzés ellenőre nem észlelte az említetteket. A fentiek miatt is sportszerűtlennek ítélem a vesztes csapat edzőjének nyilatkozatát, hiszen a klubunknak most magyarázkodnia kell amiatt, ami meg sem történt.