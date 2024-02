Kereken tíz éve írtunk a szanyi U21-es gárdáról, amely minden találkozóját megnyerve, hibátlanul lett őszi első a megyei II. osztály soproni tartalékcsoportjában. Az együttes a folytatásban ugyan elveszítette makulátlan mérlegét, ám egy döntetlen és vereség mellett bajnoki címet ünnepelhetett.

Az aranyérmes tartalékcsapatból sokan már nem, vagy máshol futballoznak, ám többen is meghatározói lettek a szanyi labdarúgásnak. Utánajártunk, mi lett azóta a sikeres generáció tagjaival, s ebben a klub elnöke, Funtek János segített nekünk.

„Gáncs Zoltán sérülése miatt abbahagyta a futballt, edző lett, s jelenleg a vági csapatot irányítja. Szabó Máté meghatározó tagja lett a szanyi csapatnak, ám néhány éve Budapestre költözött, s úgy tudom, már nem futballozik. Győri István és Sebestyén László túlkorosként szerepeltek a csapatban, ma már nem játszanak. Makkos Ádám jó ideig Szanyban focizott, aztán Vágra igazolt. Rugli Tamás is meghatározó játékosunk lett, de aztán ő is a fővárosba költözött. Kovácsovics Mátyás nem nagyon tudta beverekedni magát a felnőttgárdába, Tukora Martin viszont egyik erőssége lett az együttesnek, de elszakadt a keresztszalagja, s egy éve már nem játszik. Varga Bálint is maradt pár évig, majd Vágra igazolt. Bertha Valentin meghatározó, kiváló hálóőr volt nyolc évig Szanyban, két éve hagyta abba a futballt. Hegyi Gergely kevés lehetőséghez jutott az első csapatban, nem úgy Tukora Szabolcs, aki jelenleg is a csapat tagja, ám a testvéréhez hasonlóan szintén elszakadt a keresztszalagja, nagyon várjuk vissza a csapatba. Teke Patrik csapatkapitányként még most is a Szanyt erősíti, Greznár Zoltán nem focizik, más irányba fordult, Vados Szabolcs Egyeden kötött ki. Varga Ádám sokáig volt tagja a felnőttcsapatnak, de sérülése miatt egy éve nem játszik. Révhelyi Balázs többször tartalék volt, Rábapordányba igazolt, s nem nagyon fért be a keretbe Vados Zoltán sem. A cserekapus Bolla Bencére sokáig számíthattunk, aztán Vágra igazolt, Szabó Bence előbb Egyedre került, majd abbahagyta a focit. Kerekes László elköltözött, majd több megyei csapatban játszott, Horváth Márkó néhány évig a felnőttek között is futballozott, majd egyik pillanatról a másikra abbahagyta a focit, míg Horváth Márió nem nagyon jutott lehetőséghez a felnőttek között. Összességében sikeres generáció volt, amelyre méltán lehetünk büszkék. De szót érdemel a mostani csapat is, hiszen az ősszel második együttesből kilenc szanyi illetőségű. Nem sok csapat mondhatja el magáról, hogy ennyi helyi játékost tud szerepeltetni” – mondta Funtek János.

Visszatérve a bajnok U21-es gárdára, az akkori tréner, Szabó Erik még ma is edzősködik.

„Annyira egyben volt az a csapat, hogy mindenki várta a vasárnapot, hogy együtt játszhassanak. A pályán, de azon kívül is nagybetűs csapat volt. Abból az együttesből páran tagjai lettek a későbbi, Dombi Laci által irányított bajnokcsapatnak. Nagy erőssége Szanynak, hogy tud az utánpótlásra alapozni. A siker után egy időre az első csapat edzője lettem, aztán kissé eltávolodtam kicsit a focitól. Jelenleg a szanyi U11-es futsalosokkal foglalkozom, meg a kisfiam egyéni edzőjeként tevékenykedem” – tette hozzá Szabó Erik.