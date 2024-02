Sopron KC - DEAC 69-64 (13-9, 17-21, 17-24, 22-10)

Sopron, NB I-es férfimérkőzés, 1500 néző. V.: Győrffy, Minár, dr. Németh.

SKC: Nichols 6, Meszlényi 2, GRIFFIN 17/3, DA SILVA 11, MOLNÁR M. 7. Cs.: MATHIS 14/9, CSENDES, Sidibe 9, Sitku 3, Fazekas. Edző: Gasper Potocnik.

DEAC: EDWIN 13, Hőgye 3/3, Drenovac 6, WILLIAMSON 17, Buljevic 5. Cs.: Neuwirth, MÓCSÁN 12/9, TADIC 8/3. Edző: Andeljko Mandic.

Griffin hármasa Drenovac duplája után hosszú percekig nem született kosár. Az 5. percben is 3-2-re vezetett az SKC, amely Molnár és Da Silva 8-2-re ellépett. A negyed hajrájában Williamson vezérletével feljött a DEAC, Sitku 3 jó büntetőjével 4 ponttal vezetett az SKC.

Mócsán és Mathis triplaváltásával indult a második etap. Utóbbi vezetésével 7 ponttal ellépett az SKC, de a negyed derekán két pontra feljött a DEAC. Griffin villanásaival újból ellépett az SKC, majd több labdát is eladtak a soproniak, Tadics vezérletével fordított a DEAC. Sidibe kosaraival visszaszerezte a vezetést az SKC. A félidő Edwin zsákolásával és 30-30-as tenisz döntetlennel zárult.

A második félidő Mathis triplájával indult. Erre Williamson vezéretével 6-0-lal felelt a DEAC. Ritmust vesztett az SKC a szakasz hajrájában 12 pontos hátrányba került az Edwin vezette debreceniek ellen. Da Silva és Sidibe betalált, a szakasz Da Silva zsákolásával és 7 pontos vendég vezetéssel zárult. A záró etap Mócsán 3+1-es játékával és Nichols kipontozódásával indult. Egy gyors 8-0-lal szorossá tette a meccset az SKC, amelyet ekkor jól mozgatott Csendes. Griffin és Mathis megállíthatatlan volt, a hajrában visszavették a vezetést a soproniak, Da Silva pedig 2+1-gyel bebiztosította a hazai győzelmet.

Gasper Potocnik: - Először is nagyon köszönjük a szurkolóinknak a támogatást, főleg az utolsó percekben, amikor segítettek kimászni abból a gödörből, amelybe a harmadik negyedben kerültünk. Nagy gratuláció jár a csapatnak is, mert egész héten jól dolgoztak a felkészülés során. Kemény meccs volt egy jó ellenféllel szemben, akik végig jól játszottak. Sajnos a harmadik negyedben elveszítettük a ritmusunkat, az agresszivitásunk is alábbhagyott, valamint nem tudtunk elég pontosan célozni támadásban, ez pedig eladott labdákhoz, és olyan hibákhoz vezetett, amelyekből a Debrecen könnyű kosarakat tudott szerezni. Összességében azonban jól védekeztünk az egész mérkőzésen, végül pedig megérdemeltük a győzelmet. Nagyon fontos győzelem volt, hiszen tudjuk, milyen szoros a bajnokság, és mennyit számít egy-egy siker. Most minden jól működik, de továbbra is két lábbal a földön kell maradnunk, és tovább kell dolgoznunk.