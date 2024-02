Japán–Magyarország 75–81 (22–13, 10–19, 16–21, 27–28)

A győri Dubei Debóra volt a siker egyik kulcsfigurája.

Fotó: fiba.basketball

Sopron, Novomatic-aréna, női olimpiai selejtező, 1800 néző. V.: Anaya (panamai), Straube (német), Zein (szír).

Japán: YAMAMOTO 15/9, MIYAZAKI 15/3, Hayashi 11/9, Takada 14/6, AKAHO 10. Cs.: Yoshida, Hirashita, S. Mawuli 7, E. Mawuli 1, Kawai 2. Szövetségi kapitány: Toru Onzuka.

Magyarország: Studer 2, DUBEI 16/6, LELIK 8/3, JUHÁSZ 11/3, Kiss V. 4. Cs.: Aho 2, DOMBAI 10/6, Goree 2, HATÁR 17, Varga A. 3, Horváth B. 6/6. Szövetségi kapitány: Székely Norbert.

Nem kezdtük jól a meccset, 9–0-ás japán vezetés után két és fél perc elteltével időt is kért Székely Norbert. Kiss Virág több mint három perc után törte meg a csendet egy palánk alóli közelivel. Valamelyest kiegyenlítettebb lett a játék, 12–6-ra feljöttünk. A negyed hajrájában Dombai triplája ugrasztotta fel a helyükről a nézőket, majd Határ használta ki a palánk alatt a magassági fölényét (14–11). Egy 6–0-val megint elléptek az ázsiaiak, akik tíz perc játék után kilenc ponttal vezettek (22–13). Majdnem három perc után az első kosár egy japán tripla volt, de ez nem törte meg a magyar válogatott, mely a folytatásban tíz ponton belülre került (30–22). Időt is kért a japánok kapitánya. A félidő utolsó két perce két kihagyott japán büntetővel és Dombai-kosárral kezdődött. A fiatal győri triplájának köszönhetően az öltözőbe 32–32-es eredménnyel mehettek a csapatok.

A japánok triplával nyitották a harmadik szakaszt is, Horváth B. hasonló értékű kosárral felelt. Nem sokkal később Kiss V. kosarával először vezettünk (35–37). Az ellenfél egy 6–0-val fordított, kellett Horváth újabb trojkája, amit Dubei toldott meg egy duplával (41–42). A folytatásban váltott vezetéssel haladtak a csapatok, 46–43-nál mi léptünk el egy kicsit jobban, a záró tíz perc előtt Dubei triplájának is köszönhetően ötpontos volt a magyar előny (48–53). A japánoké volt az első kosár megint, Aho triplakísérlete nem volt pontos. Nem úgy a túloldalon a japán játékosé (53–53). Folytatódott az ázsiai pontgyártás, a 7–0-s roham végén Székely Norbert időt kért. Újabb fordulat, a magyarok vették vissza a vezetést a Dubei öt pontjára épített 7–0-val (55–60). Most a japán kapitány kért időt, ami után pillanatok alatt eltűnt az előny (60–60). Továbbra is hullámzott a játék, többször elléptünk négy ponttal, de fellélegezni nem lehetett. Még négy perccel a vége előtt 69–63-nál sem, mikor megint időt kért Japán. Nem adta fel az ellenél, 71–70-es előnyünknél időt kért Székely Norbert. Kevesebb mint két perc volt hátra, ismét egyenlő volt az állás (73–73). Juhász triplája nagyon kellett. Lelik két büntetőt dobhatott, 53,9 másodperc volt hátra. Az egyik ment be, így négy pont volt ide (73–77). A japán játékos 75–77-nél homályt dobott triplából, majd faultolták Leliket, akinek most nem remegett a keze (75–79). Tizenhat másodperc maradt, ebben kosarat nem szerzett az ellenfél, de Lelik megint dobhatott két büntetőt – jól, amivel eldőlt a meccs.

Spanyolország 60–55-re legyőzte Kanadát, így a zárónap előtt mindegyik csapat 1–1-gyel áll, így a továbbjutás kérdése teljesen nyitott. A magyar csapat vasárnap 17.30 órakor Spanyolországgal találkozik.

Nyilatkozatok