"A győri B közép és a Győri ETO Kézilabda Szurkolók Egyesülete nevében reagálok a Cseh Tibor által küldött 'Nyílt levél a Győri B középhez' című írására.

Tisztelt Cseh Tibor! A február 16-án kelt nyílt levelére az Audi ETO KC B közepe, valamint valamennyi győri szurkoló nevében reagálok. Róth Kálmán köszöntése hatalmas meglepetés és tisztelet volt, hiszen Róth Kálmán elképesztő munkát végzett a győri utánpótlásban és a felnőttcsapat élén, letette a mai csapat alapjait. Ezt követően a győri nevelésű fiatalokkal előbb a Veszprém Barabás csapatában alkotott maradandót két év alatt, majd 2015-től elkezdődött a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club története. Ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert az ETO akkori döntése nélkül ma nem lenne NB I-es csapata Óvárnak, azaz ők tartoznak (tartoznának) felénk tisztelettel és köszönettel. De ezen lépjünk túl. A Mosonmagyaróvár–ETO és az ETO–Mosonmagyaróvár mérkőzések presztízsmeccsé váltak, hiszen a nemzetközi szinten egyre magasabban jegyzett két csapat, a Győri Audi ETO – amely a Bajnokok Ligája-címekért is harcol – játszott a saját utánpótlásából kikerült, egyre komolyabb játékerőt, és egyre jobb magyar bajnoki helyezéseket elérő mosonmagyaróvári csapattal.

Ami pedig a szurkolásokat illeti. Valószínűleg Cseh Tibor soha nem volt Mosonmagyaróváron, a Mosonmagyaróvár–Audi-ETO mérkőzéseken, mert akkor tudná, hogy az óvári szurkolók több alkalommal is sört dobtak a győri szurkolókra, sört öntöttek a szurkolók nyakába. Igaz, ezeknek MKSZ-feljelentés és büntetés lett a vége, mégsem írt róla nyílt levelet senki, továbbá a népligeti FTC szurkolók által készített FCK ETO pólók gazdáinak egyre komolyabb része jelent meg az óvári kapu mögött.

A „Ria, Ria, Hungária” elhangzására is reagálnék, mert az Európa- és világbajnokságok sajnos beárazták a magyar válogatott eredményét, és csak magyar játékosokkal sajnos nem lehet nemzetközi kupasikereket elérni, ezért tudomásul kell venni, hogy egyre több külföldi is játszik a csapatokban. Játékukkal emelik a színvonalat, a nézők pedig világklasszisokat látnak, olimpiai, világ- és Európa-bajnokoknak tudnak minden héten tapsolni.

Visszatérve az őszi mérkőzésre, amelyiket az Óvár megnyert, a hazai részről és hangosan – még a TV-n keresztül is jól hallható módon – zúgott az Indul a busz-rigmus. Mégis, soha, senkinek nem jutott eszébe, hogy ezt megírja, megjelenítse, hiszen a győztes csapat normális, kevésbé sértő viselkedésének része: mi ünneplünk, ti menjetek haza. Ami meg a számolást illeti, egy ökölvívó mérkőzésen, ha 10-ig számol a bíró az a KO, azaz kiütés jele. Hosszú évek óta a győri B közép csak olyan esetekben számol 10-ig, amikor olyan erősségű ellenfél ellen játszik, ahol komoly siker a „közte 10”. Legyen az Bajnokok Ligája-mérkőzés, vagy az FTC elleni siker. Az őszi sikere után ezzel nem le-, hanem felértékeltük az Óvárt.

A győri B közép egész Európában tiszteletet mutat és megbecsült része a kézilabda társadalomnak. Nem véletlen, hogy nagyon sok külföldi csapat szurkolói már a csarnokuk előtt várják őket, és együtt vonulnak be a győriekkel, büszkén, hogy ők a mi vendégeink. Az elkészült képek, videók pedig sok alkalommal bejárják a helyi sajtót, sőt, nemegyszer a nemzetközi szövetség oldalain is megjelenik. A győri B közép nemcsak eddig, hanem ezt követően is méltón fogja képviselni itthon és külföldön a várost, a megyét, az országot.

A győri B közép és a Győri ETO KSZE elnöksége nevében Menyhárt Ferenc elnök."

