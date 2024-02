Érdekes kapcsolat van a Győri Audi ETO és a Motherson Mosonmagyaróvár között. Utóbbi klub gyakorlatilag a győriek fiókcsapataként jött létre, de évekkel ezelőtt megszűnt ez a kapocs a klubok között, a mosonmagyaróváriak már meg tudnak állni a saját lábukon, ki is alakult náluk egy komolyabb szurkolói bázis. A két város közelsége miatt is Óvárról rendre sok szurkoló kíséri el kedvenceit. Nem ritka, hogy a két tábor „üzenget” egymásnak, ám most az egyik győri törzsszurkoló, aki nagyon régóta a zöld-fehér csapat mellett áll, támogatója is volt a klubnak, nyílt levél megírása mellett döntött: kérését a győri B középnek intézett, mert szerinte a szerdai bajnokin nem érezte helyén valónak a drukkerek egy-egy megnyilvánulását. Levelét változtatás nélkül közöljük.

A két tábor szurkolása nyílt levél megírására késztette az egyik győri törzsszurkolót.

Fotó: Nagy Gábor

Nyílt levél: Álljunk meg egy szóra!