Gasper Potocnik: – A Falco jól játszott, megérdemelten győzött. Jó ritmusban kezdtünk, de az első negyed végére a támadásban sok hibánk is volt, üres helyzeteket is kihagytunk, ami miatt kicsit idegesebb volt a csapat. Tudtuk, hogy a Falco az első negyed végén és a második negyedben nagyon veszélyes, de sajnos mi ebben a periódusban gyengén, sok hibával játszottunk. Ezt ki kell javítanunk, javítanom, hiszen az én felelősségem, hogyan készítem fel egy ilyen fizikális mérkőzésre a csapatot. Jobban kell kiviteleznünk a támadásainkat, és erre most lesz egy hétvégénk, hiszen csütörtökön már újabb bajnokit játszunk.