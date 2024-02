Újabb nehéz mérkőzés vár a Motherson-Mosonmagyaróvárra, amely a listavezető, az NB I-ben százszázalékos Ferencvárost fogadja.

„Minden fronton igyekszünk becsülettel helytállni, de a jó bajnoki szereplés különösen fontos a számunkra – mondta Pásztor Noémi, az MKC beállósa. – Az UFM-arénában mindig fergeteges a hangulat, ez biztosan így lesz a Fradi ellen is. Ők is komoly sorozatterhelésben vannak, sérültjeik is vannak, de nekünk a saját dolgunkkal kell foglalkoznunk. Csapatként mindenki ellen van esélyünk, ehhez jön még a szurkolók támogatása. Mindent bele adunk, mert szeretnénk itthon tartani a két pontot.”

Az MKC vasárnap, a Targu Jiu ellen 22–20-ra nyert, így továbbjutott a csoportjából az Európa Ligában. Ez tovább erősítheti a csapat önbizalmát.

„Otthon nagyon erősek vagyunk, hiszen a szurkolótáborunk és az általuk teremtett hangulat megkétszerezi az erőnket – ezt már Schatzl Natalie, az MKC balszélsője mondta. – Az NB I-ben eddig mind a hét hazai pályán lejátszott találkozónkat megnyertük, erre készülünk most is.”