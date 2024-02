Motherson Mosonmagyaróvári KC Moyra-Budaörs Handball 36-33 (18-14)

NB I-es női kézilabda mérkőzés, V.: Fekete T., Hajdu T. Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 1000 néző

A bajnoki kézilabda mérkőzésen szoros meccset játszott hazai pályán a Mosonmagyaróvár

A Budaörs ellen sem hibázott az MKC

A Motherson Mosonmagyaróvár hétközi bajnoki mérkőzésen a Budaörs gárdáját fogadta az UFM Arénában. 3-1-gyel indított a vendégcsapat, de pillanatok alatt fordított az MKC, és a 6. percben már 4-3-ra vezetett. Gyurka János együttese őrizte a vezetést, de a Budaörs tapadt a hazaiakra. 9-6-os óvári vezetés után a vendégek 10-10-nél egyenlítettek. Hadfi Gréta beállása jót tett a Mosonmagyaróvárnak, emellett Tóth Eszter és Pásztor Noémi is gólerősen játszott. A félidő hajráját megnyomta az MKC, így a szünetben néggyel, 18-14-re vezetett. A második félidőben is folytatódott az óvári dominancia, Stranigg Zsófia góljainak is köszönhetően 25-17-re elhúzott a hazai együttes. A Budaörs mindent megtett a felzárkózás érdekében, és Buday Dániel együttese csökkentette is a hátrányát. A hajrában már csak három gól volt közte, de a hazai siker nem forgott veszélyben. A Motherson Mosonmagyaróvár végül 36-33-ra győzött, ezzel szezonbéli tizennyolcadik győzelmét könyvelhette el.

Az MKC február 10-én a norvég Solát fogadja az UFM Arénában.

Női kézilabda NB I, 14. forduló

Motherson Mosonmagyaróvár – Moyra-Budaörs Handball 36-33 (18-14)

MKC: Szemerey – Udvardi 2, PÁSZTOR 6, Albek 2, Ivancok 3, Tóth G. 3, STRANIGG ZS. 7 (2). Csere: HADFI (kapus), Schatzl N. 2, TÓTH E. 6 (2), Lancz 3, Varga E 1, Faragó 1. Vezetőedző: Gyurka János

Budaörs: Vártok R. – SZABÓ-MÁJER 3, Szekerczés 2 (1), Debreczeni-Klivinyi 1, Gorilska 2, Hudák 1, SZABÓ A. 3. Csere: Mistina (kapus), SCHNEIDER 6 (3), Mlinkó 3, UHRIN 5, Szövérdffy-Szabadfi 2, Pálos-Bognár 1, Tóth M. 2, Vártok T 2. Vezetőedző: Buday Dániel

Kiállítások: 4 perc, ill., 2 perc.

Hétméteresek: 4/5, ill., 4/4.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 1-3, 6.p: 4-3, 14.p: 9-6, 19.p: 10-10, 24.p: 14-14, 28.p: 18-14, 36.p: 22-16, 38.p: 25-17, 44.p: 26-22, 52.p: 32-26, 58.p: 34-31 60.p: 36-33

Gyurka János , a Motherson Mosonmagyaróvár vezetőedzője: - Az ötödik helyen álló, jó formában lévő Budaörs ellen nehéz mérkőzést játszottunk. Látszott, hogy a támadásaink gyorsasága nemzetközi szintű, de néha pontatlanok vagyunk. A mentális fáradtság egy kicsit látszott a csapaton, de ebből is tanulniuk kell a fiatal játékosoknak, ezek a meccsek ebben is fejlesztenek minket. Jó ellenfél ellen sikerült győznünk a nehéz sorozatterhelés közepette. Nagyon akarunk, nagyon szeretnénk nyerni, de a sikerek mellett a játékosok fejlesztése is fontos célunk, és ezt szem előtt is tartjuk.

, a Motherson Mosonmagyaróvár vezetőedzője: - Az ötödik helyen álló, jó formában lévő Budaörs ellen nehéz mérkőzést játszottunk. Látszott, hogy a támadásaink gyorsasága nemzetközi szintű, de néha pontatlanok vagyunk. A mentális fáradtság egy kicsit látszott a csapaton, de ebből is tanulniuk kell a fiatal játékosoknak, ezek a meccsek ebben is fejlesztenek minket. Jó ellenfél ellen sikerült győznünk a nehéz sorozatterhelés közepette. Nagyon akarunk, nagyon szeretnénk nyerni, de a sikerek mellett a játékosok fejlesztése is fontos célunk, és ezt szem előtt is tartjuk. Buday Dániel , a Moyra-Budaörs Handball vezetőedzője: - Kis csapat vagyunk, próbálkoztunk mindennel és meg is tudtuk nehezíteni az óváriak dolgát, akik remek szezont futnak, úgy tűnik hazai pályán verhetetlenek. Jár a dicséret a csapatomnak, mindenki hozzátett a teljesítményhez, jó mérkőzést játszottunk. Nem jó kikapni, de elégedett vagyok a teljesítményünkkel.

, a Moyra-Budaörs Handball vezetőedzője: - Kis csapat vagyunk, próbálkoztunk mindennel és meg is tudtuk nehezíteni az óváriak dolgát, akik remek szezont futnak, úgy tűnik hazai pályán verhetetlenek. Jár a dicséret a csapatomnak, mindenki hozzátett a teljesítményhez, jó mérkőzést játszottunk. Nem jó kikapni, de elégedett vagyok a teljesítményünkkel. Szabó-Májer Krisztina , a Moyra-Budaörs Handball játékosa: - Ki-ki mérkőzést játszottunk. Nem feltett kézzel léptünk pályára, és sikerült megnehezítenünk a Mosonmagyaróvár dolgát. A legjobb tudásunk szerint igyekeztük megvalósítani az edzőnk által kért dolgokat, így elégedettek lehetünk.

, a Moyra-Budaörs Handball játékosa: - Ki-ki mérkőzést játszottunk. Nem feltett kézzel léptünk pályára, és sikerült megnehezítenünk a Mosonmagyaróvár dolgát. A legjobb tudásunk szerint igyekeztük megvalósítani az edzőnk által kért dolgokat, így elégedettek lehetünk. Stranigg Zsófia, a Motherson Mosonmagyaróvár játékosa: - Nagyon nehéz ebben a heti két meccses ciklusba minden alkalommal felpörögni, de összességében jól teljesítettünk. A mérkőzés elején nem volt tökéletes a teljesítményünk, de a folytatásban tudtunk javítani. Nekünk ez a találkozó is felkészülés volt a szombati, Sola elleni mérkőzésre, ezt is szem előtt kellett tartanunk.

A mérkőzés percről-percre >>