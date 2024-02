Targu Jiu–Motherson-MKC 20–22 (10–10)

Zsilvásárhely, női Európa Liga-mérkőzés, D csoport, 6. forduló, 450 néző. V.: Mandak, Rudinsky (szlovákok).

Targu Jiu: DZSUKEVA – Ilie, Moldovan 4, CIOLAN 5/2, Fratilescu 5/1, Andriichuk 1, Chircuta. Cs.: Cotet 1, Lopataru 3, Klimek 1, Mihart. Edző: Liviu Andries.

MKC: SZEMEREY – Udvardi 1, Lancz 1, PÁSZTOR 4, IVANCOK 3, Tóth G. 3, Stranigg 2. Cs.: Hadfi (kapus), Albek 1, Tóth E. 4/2, Tóth N., Sztankovics, FARAGÓ 1, Schatzl N. 1, Varga E. 1. Edző: Gyurka János.

Hétméteresek: 5/3, ill. 2/2. Kiállítások: 10, ill. 20 perc. Piros lap: Tóth G. (51.).

A Motherson Mosonmagyaróvár a Targu Jiu otthonában zárta az Európa Liga csoportkörét. Az óvári együttesnek mindenképpen pontot kellett szereznie ahhoz, hogy a Sola mögött másodikként továbbjusson a csoportból.

Nehezen kezdődött a mérkőzés, az első gólra az 5. percig kellett várni (1–0). Az óváriak először a 13. percben kerültek előnybe (3–4). Nagyszerűen védtek a kapusok, Szemerey Zsófi és Dzsukeva is parádézott. A Zsilvásárhely 7–5-ös MKC-vezetés után zsinórban három gólt szerzett, és rövid időre átvette a vezetést (8–7). A félidőben 10–10 volt az állás, majd a folytatásban Gyurka János együttese már azt a teljesítményt tudta hozni, amit szeretett volna. Szemerey fantasztikusan teljesített, 18 védéssel és 50 százalékos védési hatékonysággal zárt, de Dzuskeva 16 bravúrja is elismerésre méltó (42 százalék). Hat góllal 19–13-ra is ellépett a Mosonmagyaróvár, de 21–15 után jött egy 11 perces gól nélküli periódusa a csapatnak, ami után egyre zárkózott a Targu Jiu (21–20). Az egyenlítés azonban nem jött össze, sőt, a győzelem is összejött. Az MKC továbbjutott a csoportból, és a Beszterce lesz az ellenfele a legjobb nyolc között.

A Motherson Mosonmagyaróvár február 22-én, csütörtökön a Ferencvárost fogadja bajnoki mérkőzésen.