A szabadság még csak egy álom volt

- Még 2011-ben kezdtünk el konkrétan erről az úthálózat felújításáról gondolkodni. Csorba Jánossal és Grubits Ferenccel közösen felrajzoltuk egy olyan útvonalat, amely mindegyik településen keresztülhalad, de össze is köti azokat. Aztán, amikor felismertük, hogy ez az útvonal nemcsak mezőgazdasági, de kerékpárosturisztika szempontból is előnyöket jelentene a településeink számára, akkor gőzerővel elkezdtünk dolgozni a megvalósításán. Először meg kellett találnunk a forrásokat, amelyből finanszírozni tudtuk a hét kilométeres út felújítását. Amikor kiírták a Vidékfejlesztési Program Külterületi Helyi Közutak Fejlesztése pályázatát azonnal beadtuk a kérelmünket, hiszen addigra már készen voltunk a tervekkel.

Közel négy év leforgása alatt jutottunk el az ötlet megszületésétől a tényleges megvalósításig. Jelentős projekt volt, amin közös erővel sokat dolgoztunk, de így az átadóján elmondhatom, megérte a fáradozásokat és büszkén mutathatjuk be a helyieknek és a turistáknak egyaránt

- avatott be a részletekbe Duschanek Péter, Harka polgármestere. Hozzátette, a kerékpárút javarészt a települések központján keresztül mennek, érintve történelmi jelentőségű helyszíneket is. - Az út egy része az régi rendszer a nyomvonalát követi, ahol egykor nem lehetett átlépni, hiszen a határőrök masíroztak és védték a határt. A kópházi szakasznál pedig még meg lehet tekint a régi szögesdrótok maradványait. Mindez az ott kirándulókat emlékezteti arra, hogy néhány évtizeddel ezelőtt, a szabadság az még csak egy álom volt.

- A modern korral jár, hogy kerékpárútak legyenek, hiszen a főútvonalon veszélyes közlekedni. Ezért is tartottuk nagyon fontosnak, hogy a településeink összeköttetésbe kerüljenek, de remek lehetőséget biztosít arra, hogy a térségbe érkező vendégek ilyen módon is feltudják fedezni a kincsinket - fűzte hozzá Csorba János, Nagycenk polgármestere.

Történelmi helyszínek nyomában

Az ünnepségen Grubits Ferenc, Kópháza polgármestere elmondta, már 2006-tól terveztek egy kerékpárutat, amely összeköti a térség településeit a Fertő-parttal. Ez a terv részben megvalósult, azonban az M85-ös gyorsforgalmi autóút megépülésével újra tervezést igényelt. - A meglévő kerékpárutat kettészelte a gyorsforgalmi autóút. Ekkor jött az ötlet, hogy kössük össze Harkát, Kópházát és Nagycenket. Ezzel a szellemiséggel jött össze a hármas partnerség - mondta el a kópházi polgármester. - A kerékpárút során olyan történelmi helyszínekkel is találkozhatnak a biciklisek, mint a kópházi Loretói Fekete Mária kegyhelye, amely egyben zarándokhely is. Továbbá a Széchenyi család örökségével is találkozhatnak Nagycenken - részletezte.

Az előadásokat követően valamennyien biciklire pattantak, hogy személyesen fedezzék fel az új kerékpárutat, amely a kikapcsolódás mellett betekintést enged a Sopron térségi települések kincseibe is. A most megvalósult útvonal kapcsolódik a Lövő és Sopron közötti, 34 kilométeres útszakaszhoz, valamint ausztriai és rábaközi, nemzetközi kerékpárutakhoz teremt összeköttetést.