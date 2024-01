A megyei másodosztály Északi csoportjában ősszel a Hédervár csapata végzett az élen, három ponttal megelőzve a Dunakilitit és öttel a Máriakálnokot. Döcögősen indult a szezon eleje, az első három fordulóban két döntetlen is volt, majd a hatodik fordulóban Mosonszolnokon beleszaladtak egy 5–1-es vereségbe. Azt követően azonban zsinórban hét mérkőzés végén győztesen hagyták el a pályát. A csapat eredményességéhez Fekete Máté 12 góllal, Jász Dominik és Sallai Bence 10–10 góllal járult hozzá.

– Tekintettel arra, hogy az előző bajnokság végén mindössze egy ponttal, de lecsúsztunk a dobogó tetejéről, a játékosok a vezetőkkel együtt úgy határoztak, hogy ismét a bajnoki cím megszerzését tűzik ki célul – értékelt Kiss Sándor, az egyesület elnöke. – Ez a célkitűzés a félidőben sikerült, de tudjuk, hogy a másik fele még hátravan. A szakmai munka irányítója, Gyurmánczi Attila folytatta az előző évek munkáját, közösen próbáltuk meg az eltávozott játékosok pótlását megoldani és az új játékosokat beépíteni. Sallai Bence jó féléves távollét után tért vissza a csapathoz, aki egyben az utánpótláscsapatok munkáját is koordinálja. Tekintettel arra, hogy csapatunk egy része már a harmincévesek táborát növeli, így szükségessé vált az utánpótlás-nevelés terén is előrelépni. E területen együttműködésünk van a szomszédos Ásványráró csapatával, kisegítjük egymást serdülő és ifjúsági játékosok tekintetében.

Kérdés, ha a tavaszi folytatás is ilyen eredményes lesz, vállalják-e az előrelépést.

– A megyei első osztályhoz magasabb költségvetés kell, heti több edzés, mérkőzés várna ránk, s nem utolsósorban a szurkolók igényeinek kielégítése is jobban megvalósul, ha a környékbeli csapatokkal mérkőzünk meg. Az ősszel előfordult, hogy három-négyszáz néző is kilátogatott egy Ásványráró elleni vagy más, rangadó jellegű mérkőzésre, míg idegenbe, Sopronba vagy Győrbe nem biztos, hogy elkísérnék a csapatot a szurkolók. Mindemellett felújítjuk a pálya világítását, megyei taós támogatásból kicseréljük a lámpatesteket, hogy a kora tavaszi vagy a késő őszi edzéseket is jó körülmények között lehessen megtartani – zárta szavait az egyesület elnöke.