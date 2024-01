Malaga–Motherson-MKC 29–26 (16–12)

Malaga, női Európa Liga-mérkőzés, D csoport, 3. forduló, 3056 néző. V.: Harisztosz, Naszkosz (görögök).

Malaga: CASTELLANOS – E. Jiménez 3, Medeiros, Eizagirre, ROMERO 5, Doiro 3, S. JIMÉNEZ 5. Cs. : BITOLO 8/3, ARDERÍUS 1, Baldomero 1, Cuadrado 1, Lima, Vela, Medeiros 2. Edző: Jesús Gallardo.

MKC: Szemerey – Sztankovics, Albek 4, Tóth G. 3, Pásztor 4, Tóth E. 4/2, Stranigg 2. Cs.: HADFI (kapus), Ivancok 4, Lancz 2, Schatzl N. 3, Faragó. Edző: Gyurka János.

Hétméteresek: 3/3, ill. 2/2. Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Kettő-kettővel indítottak a csapatok, majd az időmérő meghibásodása miatt két és fél perc után hosszabb kényszerszünet következett. A hiba elhárítása után folytatódott a gyors játék, öt perc után 4–4 volt az állás. Ezt követően kicsit alább hagyott a lendület, mindkét csapat sokat hibázott. Sokáig együtt haladtak a csapatok, egyik fél sem tudott elhúzni. A Malaga 9–9 után az öt gólt szerző Bitolo, és a kapuban remeklő Castellanos hathatós segítségével egy 5–1-es rohanást produkált, és 14–10-re elhúzott. A spanyol csapat meg is őrizte négygólos előnyét a szünetig.

A második félidőben is a hazai csapat irányított. Az MKC próbált zárkózni, a 37. percben már csak két (18–16), a 43. percben pedig egy gól volt a Malaga előnye, de hiába hozta a bravúrokat Hadfi Gréta a kapuban, elől továbbra is sok volt a hiba. A hajrában megint feljött kettőre Gyurka János együttese (27–25), de kiemelkedő egyéni teljesítmények hiányában ezúttal nem sikerült győzni. A Mosonmagyaróvár zsinórban tizenkét megnyert tétmeccs után kapott ki ismét.

Gyurka János: – Megérdemelten győzött a Malaga, jobb volt nálunk. A huszadik perc után a spanyolok öt-egyes szériája megbillentett bennünket. Tudtuk, hogy a hazaiak taktikailag nagyon érettek, és magas képzettségi szintet képviselnek, ez döntő faktor volt. Egy-egy és kettő-kettő ellen is olyan támadásokat vezettek, ami a legmagasabb szintet képviselte, és ezek levédekezésében sajnos nem voltunk jók. Hátrányban szerettünk volna gyorsan felzárkózni, és megint dominálni, de ez sokszor kapkodásba csapott át, idegesen játszottunk. Erőltettük a gyors befejezéseket, és hosszú védekezésekre kényszerültünk a Malaga lassabb támadásai miatt. Ez a mérkőzés is megmutatta, miben kell fejlődnünk. A csapat küzdeni tudása dicséretes volt, nagyon akartak a lányok, ám ez most néha görcsössé vált. Ennek ellenére is lehetett volna szorosabb a végeredmény, de érzésem szerint a hajrában számunkra kedvezőtlen bírói döntések születtek, így pont nélkül maradtunk. Sokat tanultunk ebből a meccsből, amit két hét múlva szeretnénk hasznosítani. A visszavágót meg akarjuk nyerni, de addig is lesznek még fontos mérkőzéseink.