A tavaszt feljutó helyről váró Győri ETO FC – igaz, nem utazott messzire – edzőtáborban készül. A Rába-partiak hétfőtől már Dunaszerdahelyen edzenek, s a gyakorlások mellett a programban természetesen felkészülési találkozók is szerepelnek. A tervek szerint a MOL Akadémián három találkozót játszanak a zöld-fehérek. Most szombaton a Somorja, jövő csütörtökön a Trencsén, majd szombaton a Besztercebánya lesz Keresztesék ellenfele. A február 4-i rajtot megelőző főpróbán (nemrég eldőlt, hogy a tavaly elmaradt ETO–Gyirmót városi rangadót február 14-én 17 órakor pótolják) – a győri hagyományoknak megfelelően – egy nap két találkozót is játszanak a Rába-partiak. Délelőtt a Pozsonyligetfalut, kora délután a Zalaegerszeget fogadja majd az ETO Győrben.

Az ETO felkészülési programja. Január 13., szombat: ETO FC–STK Samorín (szlovák II. o.), Dunaszerdahely, MOL Akadémia, 11 óra. Január 18., csütörtök: ETO FC–AS Trencín (szlovák I. o.), Dunaszerdahely, MOL Akadémia, 13 óra. Január 20., szombat: ETO FC–MFK Bystrica (szlovák I. o.), Dunaszerdahely, MOL Akadémia, 13 óra. Január 27., szombat: ETO FC–FC Petrzalka (szlovák II. o.), Győr, ETO Park, 11 óra. ETO FC–ZTE (NB I), Győr, ETO Park, 13.30 óra.