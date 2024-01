A versenyzőket és a stáb tagjait köszöntötte kedden délután Dézsi Csaba András polgármester és Szeles Szabolcs sportért is felelős alpolgármester,

A kosárlabdázók bronz-, a labdarúgók és a kézilabdázók ezüstérmet szereztek győri főszereplőkkel, ezek mellett erőemelésben egy második és három harmadik hely lett a győri induló mérlege.

Dézsi Csaba András elmondta: "Minden sportsiker pozitív hatással bír, hiszen a jó eredmények bevonzzák a fiatalokat is a sportba, és hosszú távon az lehet a cél, hogy minél többen sportoljanak."

Szeles Szabolcs szerint is szükség van példaképekre: "Győr sportváros volt mindig is, most is az, és ahhoz, hogy ez így maradjon, kellenek azok a sikerek, melyeket a győri sportolók elérnek. Büszkék lehetünk a speciális olimpián elért versenyzőinkre is."