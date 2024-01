Női kézilabda 2 órája

Bajnokok Ligája – Podgoricában is hibátlan maradt a Győri Audi ETO KC

A Győri Audi ETO KC 11. meccsét is megnyerte a női kézilabda Bajnokok Ligájában. A sikerben Debrecenben is örülhettek, mert így a hajdúsági gárda is továbbjutott a csoportból.

Kisalföld.hu Kisalföld.hu

Győri-Lukács Viktóriáék mérlege a BL csoportkörében 11 meccsen 11 győzelem. Fotó: ehfcl.com

Buducnost Podgorica–Audi-ETO 21–29 (13–17) Podgorica, BEMAX Arena, női Bajnokok Ligája-mérkőzés, A csoport, 750 néző. V.: Hatipoglu, Simsek (törökök). Buducnost: Attingre – Marsenic 1, Ivanovic 2, MARKOVIC 4, Godec 4, Niakate 2, Pavicevic 4. Cs.: Giegerich (kapus), Popovic, J. Vukcevic 3/1, Agovic, Radevic, Tomova 1, Kadovic, N. Vukcevic. Edző: Bojana Popovic. Audi-ETO: Solberg – Hovden 1, GROS 5, Kristiansen 2, Blohm 1, Nze Minko 3, Szöllősi-Schatzl 3. Cs.: Toft (kapus), Haugsted 1, Brattset Dale 3, DE PAULA 4, Rju 3, Győri-Lukács 2, Broch, Farkas J. 1. Edző: Ulrik Kirkely. Hétméteresek: 3/1, ill. 0/0. Kiállítások: 6, ill. 4 perc. Az elmúlt kiírásban harmadik Győri Audi ETO a papírformának megfelelően könnyed, 29-21-es sikerrel őrizte meg hibátlan csoportkörbeli mérlegét szombaton a Buducnost Podgorica otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligájában. Ez egyben azt is jelenti, hogy megnyerte az A jelű nyolcast és negyeddöntőbe jutott, míg a korábban saját közönsége előtt vereséget szenvedő Debrecen továbbjutott a csoportból és játszhat a legjobb nyolcba jutásért. Október elsején Győrben a házigazda 37–19-re ütötte ki az akkor még Háfra Noémit soraiban tudó montenegrói alakulatot, és ennek a találkozónak is esélyese volt a kisalföldi gárda, amelyben pihenőt kapott Stine Oftedal. A győrieknek saját, hibátlan mérlegük megőrzése mellett lehetőségük volt megsegíteni a Debrecent is, ugyanis a vendégek sikere a hajdúsági gárda továbbjutását is jelentette. Háromgólos sorozattal kezdett Ulrik Kirkely vezetőedző együttese, Ana Gros megszerezte 500. találatát győri mezben, míg Rju 100. mérkőzésen öltötte magára azt. Gyorsan ötgólos fórt alakított ki az ETO (3–8), és bár közelebb zárkózott a Buducnost, a szünetre négy találat volt közte a nem túl magas színvonalú mérkőzésen. A pihenőt követően is szokatlanul sok hibával játszottk a zöld-fehérek, ám a biztos előnyt ez sem veszélyeztette. Az utolsó percekben orrsérülést szenvedő Gros öt góljával a mezőny legeredményesebbje lett, Bruna de Paula négyszer volt eredményes, a hazaiaktól hárman zártak négy találattal. Nyilatkozatok Ulrik Kirkely: – Amikor Podgoricában játszunk, sosem számíthatunk arra, hogy bármi is könnyen megvalósulna. Ezúttal azt tudom mondani, hogy a második félidőben mutatott védekezésünk az, amelyet valóban dicséret illet. Előzetesen azt határoztuk meg, hogy meg kell nyernünk az összecsapást. Ez sikerült, elégedetten megyünk haza. Farkas Júlia: – Gratulálok a Buducnostnak, mert nagyszerűen játszottak. Arra számítottunk, hogy hatvan percen keresztül összpontosítanunk kell, nem számíthattunk a legkönnyebb meccsre. Számos figurát ki tudtunk próbálni, amelyet a jövőben alkalmazhatunk a játékunkban. Ugyan ejtettünk hibákat bizonyos szituációkban, de összességében elégedetten utazhatunk haza, két ponttal a zsebünkben. Bojana Popovic: – Büszke lehetek a csapatomra, mert megmutatta, hogy képes az egész meccsen küzdeni. Megtapasztaltuk, milyen az, amikor csúcskézilabdát kell nyújtani ahhoz, hogy győztesként hagyjuk el a pályát. Tisztában vagyok azzal, hogy követtünk el hibákat, de ezekből tanulni tudunk. Örülhetünk annak, hogy a fiatal játékosokból álló együttesünk ilyen találkozót játszhatott. Folytatjuk az építkezést.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!