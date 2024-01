Motherson Mosonmagyaróvár – Kisvárda Master Good SE 34-27 (18-13)

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 950 néző. V.: Hargitai, Markó.

MKC: HADFI 1 – Udvardi 1, ALBEK 4, TÓTH G. 4, PÁSZTOR 5, TÓTH E. 4 (1), STRANIGG 5 (3). Csere: Ivancok 1, Lancz 2, Varga E. 3, Sztankovics, Tóth N. 2, Schatzl N. 1, Faragó 1. Vezetőedző: Gyurka János.

Kisvárda: Mátéfi – MÉRAI 5, Novak 3, Djatevska, SISKA 5, Kovalcsik 4, Gém 1. Csere: Torda (kapus), Bucsi 2 (2), Akijama, Ajano 1, SZABÓ L. 5, Makó 1. Vezetőedző: Józsa Krisztián.

Kiállítások: 8 perc, ill., 14 perc. Hétméteresek: 4/6, ill., 2/3.

Gyurka János együttese nem jó előjelekkel várta a találkozót, hiszen a malagai túra során szinte az egész csapat elkapott egy a szervezetet igencsak megviselő betegséget, így a héten egyetlen edzés szerepelt a csapat programjában, emellett pedig azon volt a hangsúly, hogy a keret tagjai játékra alkalmas állapotba kerüljenek. A Malaga elleni keretből végül mindenki vállalta a játékot, és jól is indított az MKC, amely 4 perc után 2-0-ára vezetett. Kovalcsik vezérletével fordított a Kisvárda (2-3), majd nagyon sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok. Az óvári védekezés a körülmények ismerete nélkül is jól nézett ki, támadásban azonban sok volt az elszórt labda. Hadfi Gréta ott folytatta, ahol Spanyolországban abbahagyta, kiváló védett. A 21. percben 10-10 után Hadfi üreskapus gólt szerzett, és ekkor egy kicsit megnyugodott a hazai csapat, ami rögtön javította a játék minőségét. A 23. percben 13-10 volt az állás. Hadfi 11 védést mutatott be az első félidőben, Pásztor Noémi négy, Tóth Gabriella három gólt szerzett, így a félidő utolsó 10 percét 8-3-ra megnyerte az MKC, és a szünetben 18-13-ra vezetett.

A második félidőt 4-2-vel indította a Kisvárda, de a Mosonmagyaróvár kontrollálta a mérkőzést. Torda ugyan jól szállt be a vendégkapuba, de ez sem zökkentette ki a hazaiakat, így rövid időn belül csak három bravúr jött tőle. Albek Anna szép gólokat szerzett, összesen négyet szórt, de Stranigg Zsófia is öt gólig jutott. Az 50. percben hattal (29-23), az 54-ben héttel (31-24) vezetett Gyurka János együttese, és ez az előny kitartott a végig. Hiába a sok nehézség, a sok betegség, az MKC végül 34-27-re győzött, és továbbra is ott is van a dobogón a női kézilabda NB I-ben.

A Motherson Mosonmagyaróvár január 30-án az Esztergom otthonában lép pályára a Magyar Kupa negyeddöntőjében, ahol a négyes döntőbe jutás lesz a tét.

Gyurka János: „Szeretném megköszönni a lányoknak ezt a hozzáállást, ezt az önfeláldozó játékot. Ehhez a győzelemhez nagyon kellett az orvosi stábrendkívül magas szintű munkája, az ő érdemük, hogy sikerült ilyen szintre hozni a játékosokat. Érezhető volt, hogy kerestük önmagunkat, hiszen sok labdát ajándékoztunk el, ez nem jellemző ránk. A csapat ma is nagyon egységes volt, és bár akadtak nehezebb pillanataink, végül győzelemmel tudtuk zárni ezt a mindenkit nagyon megviselő hetet. Nehéz, heti két mérkőzést hozó időszak kezdődött el a számunkra, ahol a legjobb tudásunk szerint igyekszünk helytállni.”

Józsa Krisztián: „Juhász Gréta hiánya ma is érződött a játékunkon. Tudtuk, hogy csak akkor lehet esélyünk szoros mérkőzést játszani, ha védekezésben és támadásban is extrát nyújtunk, ez sajnos nem sikerült. Voltak jobb teljesítmények a csapaton belül, és a 27 lőtt góllal is elégedett lehetek.”